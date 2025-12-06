Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 13 de marzo de 2026


Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge plan de ejecución e inicia el proceso de desalojo en Cerro Centinela de San Antonio

La Sala de Cuenta del tribunal de alzada porteño acogió el plan de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para desalojar el asentamiento ilegal de Cerro Centinela, en San Antonio, considerando el Decreto de Expropiación del inmueble.

La Sala de Cuenta del tribunal de alzada porteño acogió el plan de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para desalojar el asentamiento ilegal de Cerro Centinela, en San Antonio, considerando el Decreto de Expropiación del inmueble.

Nacional

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución del fallo presentado por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y dio por iniciado el proceso de desalojo del asentamiento ilegal de Cerro Centinela en San Antonio.

La resolución, pronunciada por la Sala de Cuenta del tribunal de alzada porteño —integrada por la ministra Rosa Aguirre, el ministro Pablo Droppelmann y la ministra (s) Roxana Valenzuela—, establece textualmente que:

“Habida cuenta del Decreto de Expropiación aludido en la presentación que antecede, y el plan de ejecución del fallo presentado con esta fecha, dese por iniciado el proceso de desalojo del inmueble de autos, en los términos planteados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso”.

De esta manera, el tribunal valida el procedimiento propuesto por la autoridad regional, tomando en cuenta la existencia de un Decreto de Expropiación previo sobre el terreno, para llevar a cabo la restitución del inmueble.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Abogado Rodolfo Yanzón: “No hay ninguna posibilidad de que Apablaza Guerra sea llevado a Chile”
post-title
Kast en su primer consejo de gabinete: "La ciudadanía se dará cuenta que ya hemos tomado muchas medidas"
post-title
Nicolás Bisquertt logra sexto lugar en eslalon gigante: firma la mejor actuación chilena en unos Paralímpicos de Invierno
post-title
Zanjas, muros y drones: Gobierno de Kast activa su plan para cerrar pasos irregulares en la frontera norte

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X