Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge plan de ejecución e inicia el proceso de desalojo en Cerro Centinela de San Antonio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución del fallo presentado por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y dio por iniciado el proceso de desalojo del asentamiento ilegal de Cerro Centinela en San Antonio.

La resolución, pronunciada por la Sala de Cuenta del tribunal de alzada porteño —integrada por la ministra Rosa Aguirre, el ministro Pablo Droppelmann y la ministra (s) Roxana Valenzuela—, establece textualmente que:

“Habida cuenta del Decreto de Expropiación aludido en la presentación que antecede, y el plan de ejecución del fallo presentado con esta fecha, dese por iniciado el proceso de desalojo del inmueble de autos, en los términos planteados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso”.

De esta manera, el tribunal valida el procedimiento propuesto por la autoridad regional, tomando en cuenta la existencia de un Decreto de Expropiación previo sobre el terreno, para llevar a cabo la restitución del inmueble.