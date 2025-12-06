Jara cuestiona a Kast por polémica sobre conmutación de penas y exige explicación: "Lo veo grave"

En un encuentro comunitario realizado este sábado en Bajos de Mena, en Puente Alto, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), volvió a marcar diferencias con su contendor José Antonio Kast (Rep.) a propósito de la controversia que abrió el diputado José Carlos Meza sobre la eventual conmutación de penas para personas con enfermedades terminales, incluso en casos de delitos sexuales contra menores.

El tema escaló luego de que, el viernes, Kast responsabilizara al Ejecutivo por la polémica. “Aquí de nuevo se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza. Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno”, afirmó el candidato opositor.

Exigencia de Claridad y Responsabilidad

Jara respondió directamente a esa afirmación, cuestionando el modo en que Kast enfrenta las críticas. “Hay gente que se acostumbra que cada vez que se le pregunta algo responde con un ataque para el otro lado, no es capaz de dar respuestas. Eso no lo van a encontrar en mí porque yo no me ando corriendo”, sostuvo desde Puente Alto.

A juicio de la candidata, el tema exige responsabilidad y claridad en la carrera presidencial.

“Si para ser Presidenta de la República aquí hay que tener un gran sentido de responsabilidad, esto es algo importante y es serio y es complejo. Entonces uno no puede, para todo lo que le critiquen o le pregunten, echarle la culpa a alguien más. ¿O qué va a hacer? ¿Va a estar todo el año siempre echándole la culpa a Monsalve? ¿Vamos a estar cuatro años más escuchando todos que fue la culpa de Monsalve, la culpa de Boric? Yo realmente lo veo grave”, afirmó Jara.

Sobre la idea de permitir la conmutación de penas para delitos de alta gravedad, Jara fue categórica al señalar que le parece “realmente grave”. Además, insistió en que el candidato de Republicanos no ha despejado las dudas que abrió su propio sector.

“Creo que las palabras que ha emitido el candidato son insuficientes para aclarar el punto. Porque, en definitiva, cuando habla el diputado de Kast y dice que va a reducir las 40 horas la semana pasada, o sea, que va a eliminar las 40 horas la semana pasada, y ahora dice que van a indultar a violadores de niños, estamos hablando de cosas que el candidato creo que le debe una explicación a Chile. En mi caso, nada de eso va a ocurrir, por supuesto”, afirmó.

El Debate de Anatel y el Cierre de Campaña

Jara también se refirió a los últimos días antes de la elección del 14 de diciembre, donde su comando prepara el despliegue final y el debate de Anatel del próximo martes, el único cara a cara programado para esta fase.

“Espero que haya debate de partida, o sea, que no se baje el otro candidato de nuevo. Pero la idea es poder llegar con propuestas, porque, en definitiva, la gente, cuando tenga su presidente el próximo año, va a necesitar soluciones, no críticas hacia otras personas”, dijo.

La candidata explicó que la última etapa de la campaña estará centrada en propuestas concretas. “Yo lo que estoy haciendo en esta última etapa es el despliegue, entregando soluciones a los barrios, en vivienda, en salud, en seguridad pública, cosas que son compromisos bien concretos, porque, en definitiva, incentivar solamente la animadversión entre unos y otros, no le sirve a Chile”.

De acuerdo con lo informado por su equipo, la candidata continuará recorriendo regiones y distintas comunas del gran Santiago, con el cierre de su campaña previsto para este jueves en la Región de Coquimbo.