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Maduro ofrece cooperación policial contra el crimen organizado y asegura que el Tren de Aragua está “derrotado y desaparecido”

Nicolás Maduro propuso acuerdos de seguridad con países vecinos para luchar contra bandas criminales y narcotráfico, alardeando que su país ya venció a grupos como el Tren de Aragua, al que Estados Unidos designó recientemente como terrorista.

Nicolás Maduro propuso acuerdos de seguridad con países vecinos para luchar contra bandas criminales y narcotráfico, alardeando que su país ya venció a grupos como el Tren de Aragua, al que Estados Unidos designó recientemente como terrorista.

Internacional

Nicolás Maduro, ha propuesto este viernes la firma de acuerdos de cooperación en materia de seguridad ciudadana con sus países vecinos a fin de reforzar la lucha contra el crimen organizado. El mandatario ofreció la colaboración del sistema policial del país en iniciativas impulsadas por otros estados de la región con el mismo fin.

“Es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico… y seguir venciendo por el camino de la ley, de la justicia y de la paz”, manifestó el mandatario en declaraciones durante un acto oficial.

Modelo de éxito policial

Maduro alardeó de que Venezuela ha logrado construir un sistema policial “integral” y “científico”, y se ha presentado como un modelo de éxito en la erradicación de bandas. Aseguró que grupos como el Tren de Aragua o Tren del Llano se encuentran actualmente “vencida, derrotada y desaparecida” en el país.

Así, insistió en su voluntad de poner este sistema al servicio de las naciones cercanas a través de intercambios de información y operaciones conjuntas contra el crimen organizado internacional.

Durante su intervención, el presidente venezolano aludió también a las sanciones impuestas por Estados Unidos el mes pasado al Tren de Aragua, al que designó como organización terrorista acusándolo de estar involucrado en narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. El Gobierno venezolano ha defendido en reiteradas ocasiones que el grupo “ya no existe” en el país, calificándolo como parte del pasado.

La propuesta de Maduro busca reforzar la cooperación regional en materia de seguridad, en un contexto marcado por la creciente escalada con respecto a los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes por parte de Estados Unidos, que ha amenazado con empezar a atacar objetivos dentro de Venezuela.

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