Magdalena Piñera reafirma respaldo a Kast y explica reunión familiar tras primera vuelta

Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera, se refirió al escenario de segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, reafirmando el apoyo de su familia al candidato republicano.
En conversación con CNN Chile, fue consultada por la controversia generada por los dichos del diputado José Carlos Meza sobre la posibilidad de indultar a reos terminales, incluso condenados por abusos contra menores. Frente a ese contexto, Piñera reiteró su identificación con los valores de Chile Vamos.
“Nosotros teníamos una candidata que era Matthei, que no pasó a la segunda vuelta. Hoy hay dos opciones, yo soy de un sector político que es súper claro: yo creo en la justicia social, en la libertad, igualdad de oportunidades y eso está en Chile Vamos”, sostuvo.
Encuentro solicitado por Kast
La hija mayor del exmandatario sostuvo que si bien el sector no tiene un abanderado en competencia, la familia Piñera ya definió su postura: apoyar a José Antonio Kast.
Relató que el encuentro con el candidato republicano, ocurrido tras la primera vuelta, fue solicitado por él mismo.
“Apoyamos como familia, él nos pidió esa reunión, él nos fue a visitar, le entregamos el apoyo, le deseamos que le vaya bien, y le deseamos que le vaya bien, gane quien gane, porque acá lo que está por delante es el país”, afirmó.
Más tarde, Magdalena Piñera reforzó públicamente su respaldo a través de un mensaje en la red social X. “No nos equivocamos, nuestro candidato hoy es José Antonio Kast”, escribió junto a una fotografía del encuentro familiar.
En ese posteo destacó además que se encontraban participando en una actividad deportiva vinculada a los Liceos Bicentenario, una política pública impulsada por su padre, que —según recordó— Kast se ha comprometido a fortalecer.
No nos equivocamos. Nuestro candidato hoy es @joseantoniokast De hecho, estamos hoy en una fiesta deportiva de Olimpiadas Vivan Los Liceos Bicentenario, política pública de mi padre que Kast dijo públicamente que la reforzaría. pic.twitter.com/E2O4aDRK7C
