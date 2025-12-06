Marco Raúl Mejía y el "apagón pedagógico global": "El profesor que crea que su competencia es 'San Google', se va a quedar sin trabajo"

El educador popular colombiano analizó la crisis de la enseñanza durante su visita a la U. de Chile. Advierte sobre el avance de la tecnología en la docencia y llama a los maestros a construir "comunidades de práctica" para retomar el control.