Ministro García pide a empresas transmisoras completar datos para proceso tarifario tras detectar "sobrevaloración" de activos

El biministro de Energía y de Economía, Álvaro García, se reunió con representantes de empresas transmisoras para abordar detalles del informe presentado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) a la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre la valorización de activos de las firmas de este segmento en el periodo 2020-2023.

Dicho estudio concluye que, de los datos informados por las empresas, existe un porcentaje que se aleja del valor estándar de las instalaciones. Y, de ese universo, prácticamente la totalidad de los datos revisados estarían incompletos o no correctamente respaldados.

La reunión, que se extendió por una hora, contó con la presencia de representantes del sector, incluyendo al director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia.

Tras el encuentro, el secretario de Estado señaló que “fue una buena reunión. Comunicamos a las empresas que la Comisión Nacional de Energía hará una primera estimación de sobrevaloración de activos con los datos que se hayan logrado acreditar”.

En paralelo, García solicitó a las empresas:

“Aportar a la brevedad los antecedentes que permitan cuantificar la magnitud de los datos incompletos o insuficientes, para asegurar un proceso tarifario que otorgue confianza a las familias de nuestro país”.

Finalmente, el biministro informó que se instruyeron auditorías para contar con información clara y confiable que permita completar las bases de datos. El objetivo es dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y “compensar a los clientes si así se concluye”.