Vigilantes, segunda obra de la compañía Frente Teatral se presenta en Matucana 100

Un grupo de vecinos decide organizarse para enfrentar la inseguridad que sienten en su edificio. Lo que comienza como una iniciativa comunitaria de protección termina convirtiéndose en una red de control interno, donde la desconfianza y el miedo se imponen sobre la convivencia. A medida que los rumores se multiplican alimentando la paranoia, la comunidad instala diversos sistemas de resguardo. Las fronteras entre la seguridad y el autoritarismo se desdibujan y la vida cotidiana se transforma en un régimen de hipervigilancia.

Eso es Vigilantes, una comedia oscura sobre la paranoia, el poder y lo que pasa cuando dejamos de confiar en el otro. La segunda obra de Frente Teatral (Mediocres), coproducción Fundación Santiago OFF, escrita por Juan Pablo Troncoso, dirigida por María Figueroa, financiada por el Fondo de Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La temporada comenzó este jueves 4 diciembre en el Centro Cultural Matucana 100.

“Si bien actualmente en Chile existen hechos delictivos de mayor connotación, los estudios ratifican que hay también una percepción muy amplificada respecto a los datos reales. La obra juega con el humor y el grotesco para llevar al extremo la sensación que transmiten los medios de comunicación y ciertos discursos políticos, mostrando lo que podría ocurrir con una comunidad que se organiza para enfrentar la delincuencia, a partir de un crimen puntual que ocurre en su edificio”, explica su dramaturgo, Juan Pablo Troncoso.

Retratando con ironía y crudeza el miedo contemporáneo a perder el control y la deriva totalitaria del deseo de sentirse a salvo, la puesta en escena –protagonizada por Mario Ocampo, Linus Sánchez, Valentina Torrealba y Deborah Carrasco–, sigue el estilo multidisciplinar que ha trabajado la compañía, utilizando proyecciones, música y gráficas, para plasmar su mirada sobre la manipulación de contingencias sociales.

“Entender el miedo, sus límites y consecuencias, fue súper importante. Lo empezamos a trabajar desde lo real, lo imaginario, lo supuesto… basándonos en nuestras propias experiencias con vecinos y comunidades de nuestros edificios. En la obra entonces, podrán ver el miedo y cómo esa excesiva obsesión por la seguridad lo que realmente hace es dejarnos sin libertad. Siempre en nuestro estilo de sátira y crítica aguda. Reír para no llorar, como dice el dicho”, concluye su directora María Figueroa.

COORDENADAS

4 al 21 de diciembre

jueves y viernes, 19.30; sábados y domingos, 18.30 h

Sala Patricio Bunster

Centro cultural M100

Gral. $7000/ Est., y personas mayores $4000/ jueves popular $5000

Duración: 90 minutos

Desde los 14 años

https://ticketplus.cl/events/vigilantes

SOBRE LA COMPAÑÍA

Vigilantes es la segunda obra de la compañía Frente Teatral, después de Mediocres, montaje que expuso la manipulación mediática. Teniendo en menos de un año alrededor de 20 funciones y temporadas en festivales teatros de Santiago como Matucana 100, Festival Santiago Off en el Teatro Del Puente, Teatro Mori y Festival Ciclo germinar Teatro Nacional de Chile. Frente Teatral aborda temáticas contingentes, de crisis social, con el fin de exponerlos en escena desde un punto de vista crítico y contemporáneo. En su equipo convergen distintas disciplinas y especialidades que nutren el proceso creativo y artístico, haciendo de sus montajes un lugar interdisciplinario.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia: Juan Pablo Troncoso/ Dirección: María Figueroa/ Asistencia dirección y diseño sonoro: Camilo Venegas/ Producción general: Victoria Iglesias/ Elenco: Mario Ocampo, Linus Sánchez, Valentina Torrealba y Deborah Carrasco / Diseño iluminación: Nicolás Jofré/ Diseño escenográfico y vestuario: Javier Pavez/ Diseño gráfico: Adrián Bais/ Diseño multimedia y mapping: Julián Rudy/ Audiovisual y fotografía: Nicolás Calderón/ Sonido: Gonzalo Soto