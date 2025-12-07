Carmona reafirma sintonía con Jara y descarta que su gobierno sea de continuidad

El presidente del PC, Lautaro Carmona, respaldó la estrategia de Jeannette Jara de diferenciar la campaña del gobierno de Boric, asegurando que un eventual triunfo de Jara no sería de "continuidad" sino un gobierno de centroizquierda.