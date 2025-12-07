Carmona reafirma sintonía con Jara y descarta que su gobierno sea de continuidad

A una semana del balotaje, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, salió a despejar cualquier interpretación sobre eventuales distancias con la candidatura de Jeannette Jara. El dirigente afirmó plena sintonía con las definiciones de la exministra, especialmente en torno al rol que debe asumir el gobierno en este tramo final de campañaEl timonel agregó que es necesario distinguir con claridad los espacios institucionales y electorales:
“Una cosa es gobernar, otra cosa es la campaña. Tiene puntos de encuentro, entonces ahí tiene que haber madurez, habilidad y diría sabiduría para saber hasta dónde se llega, cosa que las partes no se sientan tensionadas, porque hace falta sinergia positiva”.
Asimismo, llamó a evitar roces innecesarios entre La Moneda y la candidatura oficialista: “Me gustaría que desapareciera cualquier idea de contradicción que afecte a las partes”.
¿Un gobierno continuista?
Carmona también abordó uno de los puntos instalados por la oposición: si un eventual triunfo de Jara implicaría continuidad del gobierno de Gabriel Boric. El dirigente aseguró lo contrario.
“En mi opinión no existen en la vida candidaturas de continuidad. No puede alguien estar en un proceso que sea copia o calco de otro. Cada proceso tiene su originalidad, su autenticidad y su crecimiento propio”, afirmó.
Añadió que una administración liderada por Jara incluso tendría una base política más amplia que la actual, al incorporar a la Democracia Cristiana: “Eso le pone un elemento no solo de número, sino cualitativo”.
Respecto a diferencias concretas entre ambas gestiones, Carmona sostuvo que Jara ha insistido en imprimir mayor premura y eficacia en áreas sensibles: “Cómo abordar la política de seguridad pública, cómo abordar la política de vivienda, con qué intensidad. Habría temas de intensidad y un componente de eficacia en la gestión”.
El presidente del PC también fue consultado por el carácter del eventual gobierno. Su respuesta fue categórica: “Si gana Jara el domingo, sí o sí es un gobierno de centroizquierda”.
Aseguró que no le incomoda esa definición y que el PC será parte de esa articulación: “Yo voy a ser parte de la coalición, como tampoco al centro le molesta que esté”. Carmona recalcó que en Chile no existen proyectos políticos viables sin alianzas amplias: “No existe el camino propio hoy por hoy. Siempre se requiere de una u otra fuerza que contribuya, y cuando otra fuerza contribuye, tú ya estás disponiéndote a buscar un punto de encuentro mínimo común”.