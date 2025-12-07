Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de marzo de 2026


Colo Colo se consagró campeón del fútbol femenino con campaña perfecta

Las albas vencieron 1-0 a Universidad de Chile en el Bicentenario de La Florida, logrando su cuarto título consecutivo en la categoría. Yessenia López anotó el único gol del partido para el Cacique, que bajó su estrella número 17.

Las albas vencieron 1-0 a Universidad de Chile en el Bicentenario de La Florida, logrando su cuarto título consecutivo en la categoría. Yessenia López anotó el único gol del partido para el Cacique, que bajó su estrella número 17.

Deportes

Colo Colo extendió esta tarde su amplio dominio en el fútbol femenino tras vencer por la cuenta mínima a Universidad de Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, alzándose como campeón de la categoría por cuarta temporada consecutiva.

Las albas avanzaron a la final con una campaña perfecta; de hecho, la última vez que no ganaron en el torneo criollo fue en junio de 2024. Las azules, en tanto, llegaron a la definición con 24 victorias, dos empates y tres caídas.

Como era de esperarse desde la previa del encuentro, las dirigidas por Tatiele Silveira demostraron su superioridad en los primeros pasajes del pleito y estuvieron sumamente cerca de abrir la cuenta en varias ocasiones.

Con el correr de los minutos, las estudiantiles lograron emparejar el trámite y exigieron en un par de oportunidades a la portera Ryann Torrero. Y, en los mejores momentos de las universitarias, Yessenia López (32′) capturó una pelota suelta en el área y abrió la cuenta para el Cacique.

Si bien el elenco popular seguía siendo el que marcaba la pauta del compromiso, el cuadro laico no bajó los brazos y rozó la paridad por medio de Daniela Zamora (36′). Posteriormente, ya en el complemento, Torrero se lució con una gran tapada (57′), mientras que Su Helen Galaz (74′) y Franchesca Caniguán (81′) ilusionaron con el empate para las azules.

Sin embargo, todos estos intentos no dieron frutos y Colo Colo, por cuarto año consecutivo, se consagró como monarca de la Primera División femenina y bajó la 17a estrella de su historia.

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