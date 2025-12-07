Colo Colo se consagró campeón del fútbol femenino con campaña perfecta

Colo Colo extendió esta tarde su amplio dominio en el fútbol femenino tras vencer por la cuenta mínima a Universidad de Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, alzándose como campeón de la categoría por cuarta temporada consecutiva.

Las albas avanzaron a la final con una campaña perfecta; de hecho, la última vez que no ganaron en el torneo criollo fue en junio de 2024. Las azules, en tanto, llegaron a la definición con 24 victorias, dos empates y tres caídas.

Como era de esperarse desde la previa del encuentro, las dirigidas por Tatiele Silveira demostraron su superioridad en los primeros pasajes del pleito y estuvieron sumamente cerca de abrir la cuenta en varias ocasiones.

Con el correr de los minutos, las estudiantiles lograron emparejar el trámite y exigieron en un par de oportunidades a la portera Ryann Torrero. Y, en los mejores momentos de las universitarias, Yessenia López (32′) capturó una pelota suelta en el área y abrió la cuenta para el Cacique.

Si bien el elenco popular seguía siendo el que marcaba la pauta del compromiso, el cuadro laico no bajó los brazos y rozó la paridad por medio de Daniela Zamora (36′). Posteriormente, ya en el complemento, Torrero se lució con una gran tapada (57′), mientras que Su Helen Galaz (74′) y Franchesca Caniguán (81′) ilusionaron con el empate para las azules.

Sin embargo, todos estos intentos no dieron frutos y Colo Colo, por cuarto año consecutivo, se consagró como monarca de la Primera División femenina y bajó la 17a estrella de su historia.