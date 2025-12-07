Elizalde afirma "que no ha habido aumento de flujo migratorio" en frontera norte

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que las cifras dan cuenta de “que no ha habido aumento de flujo migratorio” en la frontera norte con Perú.
En conversación con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado comentó sobre estadísticas de la Policía de Investigaciones (PDI), que “dan cuenta que hay una disminución en los flujos migratorios, contrariamente a este sentido común que se pretendió instalar, no sobre la base de datos”.
El titular de Interior señaló que “se ha generado la falsa imagen de que la declaración de un candidato en Chile y la decisión del gobierno de Perú habría generado una especie de corriente o flujo migratorio adicional para salir de Chile. Eso no es efectivo”. Además, sostuvo que “se ha pretendido instalar que Chile no ha tomado las medidas” para tratar los temas de migración.
Respuesta a críticas sobre el despliegue militar
En cuanto a la presencia de Rodolfo Carter en la frontera, quien “señaló que Perú era un ejemplo a seguir, a propósito del despliegue de los militares en la frontera norte”, Elizalde le recordó que:
“Nosotros aprobamos una reforma constitucional bajo el gobierno del presidente Boric, y desde febrero del año 2023, nosotros tenemos desplegado a los militares en la frontera norte. Hoy Perú está haciendo lo que Chile empezó a hacer hace mucho tiempo”.
Finalmente, la autoridad recalcó que “nunca se puede descartar que pueda haber algún evento específico, pero en absoluto que se hubiera producido estampida de personas que quieren ver salir del país producto de declaraciones de dirigentes políticos en Perú o en Chile”.