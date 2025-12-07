Elizalde afirma "que no ha habido aumento de flujo migratorio" en frontera norte

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, citó estadísticas de la PDI para desmentir que haya habido un aumento del flujo migratorio en la frontera con Perú. Recordó a Rodolfo Carter que Chile desplegó militares en la zona desde febrero de 2023.