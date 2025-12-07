Kast acusa a Jara de difundir “mentiras” sobre su programa y se niega a responder emplazamientos fuera del debate de Anatel

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusó este domingo a su contendora Jeannette Jara de difundir “mentiras” sobre su programa de gobierno, luego de que la postulante oficialista cuestionara sus propuestas en materia de seguridad social y migración.

“La candidata a la continuidad solo utiliza mentiras, mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste”, afirmó Kast ante consultas por los señalamientos de Jara respecto de eventuales retrocesos en derechos laborales y beneficios sociales. El abanderado sostuvo que las afirmaciones de la candidata “no tienen asidero”, y añadió: “Ha mentido en su franja, en cada una de sus posiciones miente respecto de mí: que se va a terminar la PGU, que la edad de jubilación va a ser como a los 85 años, que se termina la indemnización por años de servicio. Mentiras, mentiras y mentiras”.

Kast señaló que no responderá nuevos emplazamientos fuera de los espacios formales establecidos: “Si tiene alguna consulta real, alguna consulta que afecte a la ciudadanía, se la voy a responder en el debate de Anatel. No voy a caer en su juego”.

Migración: los 94 días y las advertencias

Desde Antofagasta, el candidato reiteró que su proyecto representa “el cambio real” frente a lo que calificó como continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Aseguró además que sectores que apoyaron a otros postulantes en primera vuelta se han sumado a su campaña, porque “refleja la libertad para Chile”.

Respecto de su propuesta para migrantes en situación irregular, Kast insistió en el plazo de 94 días para que cada persona tome “una decisión libre e informada”. Explicó que quienes no regularicen o abandonen el país serán detectados durante trámites públicos y notificados de su condición.

“Si decide quedarse, va a seguir en condición irregular, y cuando sea identificada se le dirá que queda retenida o notificada. Podemos darle incluso cinco días para que se vaya, pero se va a ir sin nada y no va a volver a entrar jamás”, sostuvo Kast.

Consultado por la crisis en la frontera norte, Kast emplazó al gobierno a actuar: “No somos gobierno. El Presidente ya debería haber estado en Arica viendo cómo enfrentar esta situación”.

El candidato extendió su advertencia a quienes se encuentran prófugos de la justicia: “Entréguese antes de los 94 días. No nos haga gastar recursos del Estado”. Agregó que quienes no cumplan “van a cumplir cada día en exceso de rigor en la cárcel”.

También dirigió un mensaje a funcionarios públicos que considera “operadores políticos”: “Les pedimos que dejen los cargos; no nos obliguen a hacer sumarios. No tenemos tiempo que perder para poner a Chile en marcha”.