Manuel Huichao estrena “Mishawün”: Inspiración musical desde el territorio lafkenche

Manuel Huichao es músico, compositor, productor musical, profesor de música y educador tradicional. Y hace pocas semanas, presentó su nuevo trabajo: “Mishawün”. “Cada sonido de esta canción nace de bellas experiencias, y los paisajes que verán en este video han sido capturados en el territorio lafkenche, en los alrededores del Chelle wixugko, entre el Budi y el río Toltén, y apegado al Océano Pacífico” describe Huichao en medio del reciente estreno.

Además de participar en “WÜÑOLEPAN”, esta vez menciona los detalles de su creación en modo solista. “Es una línea más íntima. Aunque Mishawün se apega a la difusión del mapuzugun, tal cual como lo hacemos en el grupo. Abordo otro tipo de letras y es la segunda canción que publico como solista” comenta en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile.

¿Cómo nació la idea de escribir y componer “Mishawün”?

Primero, estaba pensando en hacer una canción dirigida a la infancia. Trabajo en educación por lo que me había propuesto hacer una canción para enseñar a los niños y que transmitiera el valor de compartir en la cultura mapuche. Es un término que tiene que ver con esto…

Y cuando empecé a hacer la canción y madurar la creación, me gustó la melodía, la armonía, los acordes y me dieron ganas de que quedara en mi repertorio personal. Me propuse producirla, empecé a grabarla con guitarras adicionales a la original, el bajo, teclado y las voces. Me gustó mucho el proceso.

Creo que conserva la esencia que tuvo la idea original porque se transmite esa ternura y esa delicadeza en la interpretación. La letra tiene ese componente valórico donde se está dando un consejo de vida porque fue pensada para enseñar a niños de básica…pero también puede ser significativo para personas mayores.

¿Qué significa Mishawün?

Compartir un alimento, comer con otra persona desde el mismo plato. Es algo tan propio de nuestra cultura de la que podemos sacar una gran enseñanza. Esta práctica cultural cotidiana tiene que ver mucho con los valores de la solidaridad, de incluir a las personas y no dejar mirando al otro mientras come.

Se comparte un alimento, pero hay un cariño y una valoración a la otra persona. Si analizamos esta práctica, trae consigo un gran valor, un conocimiento de la convivencia humana muy hermoso. Habla de que somos en esencia un pueblo solidario que comparte lo que tiene y, hoy en día, eso se está perdiendo porque se impone mucho el individualismo. Es importante que estas prácticas se den a conocer. Creemos en lo colectivo y es parte de nuestra filosofía.

Luego del estreno, ¿Cuáles son los comentarios que han recibido?

Los comentarios han sido muy bonitos, mucha gente me ha escrito en redes sociales o por mensajes. En general, son felicitaciones por el trabajo y algunos se nota que les llegó mucho en su piwke (corazón) porque me decían que estaban emocionados y por escucharla en mapuzugun.

En redes sociales, un trabajo musical llega a personas que uno no conoce y es bonito que te expresen cariño. La canción logró transmitir un mensaje positivo y eso me emociona porque te entusiasma a seguir creando. La música es un área donde se requiere mucha perseverancia por lo que estas reacciones me dieron mucha fuerza para seguir confiando en mis capacidades y motivarme a crear más canciones.

La música es una cosa, pero también me han comentado el video. Ese video potencia lo que se dice en la canción y está grabado en la zona donde vivo que es cercana a la costa en la región de La Araucanía. Hay lugares significativos culturales en nuestra vida cotidiana y aparecen allí…

La gente lo ha valorado y disfrutado también…

¿Estás viviendo en el sur? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia actual como educador tradicional?

Me encuentro en mi lof donde se origina mi raíz familiar en el territorio lafkenche, cercano al lago Budi donde están espacios importantes en nuestra vida como mapuche. La verdad es que es un espacio que me ha dado mucha fortaleza y crecimiento como persona, estar conectado con la naturaleza y en permanente práctica en mi mapuzugun. Es una gran dicha de vivirlo…

Acá también me encuentro trabajando en la educación y activo colaborando con espacios educativos. Uno de ellos es la Escuela “Kom pu Lof ñi Kimeltuwe” que es un proyecto propio mapuche y está centrado en la identidad, en la enseñanza del mapuzugun y del conocimiento que existe en nuestro pueblo. Me gusta mucho colaborar con ese espacio porque pienso que a los niños se les enseña algo muy valioso, que es amar su identidad, amarse a sí mismos, valorar su cultura y sobre todo nos proyectamos como pueblo hacia el futuro.

Y también desde el año pasado, realizo una clase en la carrera de Pedagogía Lengua y Cultura Mapuche en la Universidad Católica de Temuco que se abrió hace muy poco. Está enfocada en la música contemporánea, así se llama la asignatura, pero es a lo que me dedico en mi día a día también…Que es crear música de un género popular, que podemos decir occidental, pero siempre buscando que esas creaciones tengan una visible raíz mapuche, darle ese toque, ese color, que le de una identidad desde nuestro mapuzugun.

Lo llevo a los jóvenes para dar a conocer la música como una herramienta educativa y muy poderosa para motivar a otros a aprender, es un medio que nos permite escuchar en mapuzugun en todo momento: ir con los audífonos o en la sala de clases.

Por un lado, nuestra música tradicional ül/ülkantun pero también en otros recursos como la guitarra con que reforzamos la lengua mapuche.