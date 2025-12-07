Megatoma San Antonio: Minvu defiende expropiación de terreno y responde a requerimiento de RN

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) defendió la expropiación de 100 hectáreas del terreno donde se encuentra emplazada la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

A través de una declaración pública, el organismo respondió a diputados de Renovación Nacional (RN), quienes el pasado miércoles ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que evaluara la legalidad de esta medida.

Desde el Minvu, se argumentó que la potestad de expropiar se fundamenta en la necesidad de alcanzar un fin público que no puede lograrse por otros medios. El organismo citó el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, que establece que la expropiación debe estar autorizada por ley, lo que implica la determinación de la “causa expropiandi” (utilidad pública o interés nacional).

En cuanto a la toma en Cerro Centinela, la cartera recalcó que se trata de “una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024”.

Añadieron que el Serviu posee la facultad de expropiar y que existe una causal de utilidad pública general para llevar a cabo programas propios del ministerio. El Minvu enfatizó que una sentencia judicial que ordena un desalojo “debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable”.

La expropiación como parte de la solución

El Minvu sostuvo que en este caso la medida “no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, como lo han planteado erróneamente algunos actores, sino que, al contrario, la adquisición vía expropiación de los terrenos se realizará con la finalidad de implementar los programas habitacionales del ministerio”. Este plan buscará integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia.

Junto con ello, mencionaron que el Gobierno “ha presentado en tiempo y forma el plan de desalojo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso” y se “ha informado a la I. Corte que se procederá a la expropiación parcial del terreno de marras”.

Finalmente, sentenciaron que el Gobierno ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema “complejo y multidimensional” en el marco de la legalidad y con respeto a los derechos de todos los involucrados.