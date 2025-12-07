Radiografía a la silenciosa estrategia de José Antonio Kast en segunda vuelta: ¿Cálculo, aprendizaje o temor al error?

La decisión de José Antonio Kast de restarse de debates y reducir al mínimo su exposición mediática en la segunda vuelta presidencial abrió una intensa discusión en el mundo político. Mientras algunos lo interpretan como una señal de falta de transparencia, otros la leen como una jugada estratégica que capitaliza su posición como favorito en las urnas.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el Doctor en Ciencias Sociales de la Casa de Estudios, Alejandro Olivares, apostó más por la segunda lectura. “Es básicamente una estrategia muy inteligente”, explicó, ampliando luego que “es una estrategia que la gran mayoría de los estrategas políticos, de los analistas, le recomendarían habitualmente a la persona que va primero en las encuestas, y es que no tiene por qué entrar al debate sí él es el que va puntero”.

En esa lógica de evitar arriesgar la ventaja, el diagnóstico de los expertos apuntó a la intención del comando de administrar la ventaja sin exponerse. La académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, Mila Ríos, profundizó al ser consultada por nuestro medio acerca del rol de los asesores de Kast.

“Está presente la voz de sus asesores, quienes conscientes de que el candidato no es portador de una retórica especialmente llamativa, de que su programa de gobierno presenta debilidades y de la falta de densidad ideológica de sus ideas, es que me parece que hay un acto consciente y deliberado de que es necesario cuidar y resguardar con especial cautela todas las exposiciones públicas y reducirlas al mínimo”, comentó Ríos.

Una mirada distinta aportó el cientista político e investigador del Faro UDD, Jorge Cordero, quién aunque reconoció que “las virtudes políticas que pudiese tener no descansan precisamente en su capacidad de debatir”, recordó que es “quien va a la cabeza en la elección” y que por ende “seguir asistiendo en exceso a debates considerando que va primero, cuando no es principalmente su fuerte, lo expone a cometer errores innecesarios”.

Por ello, su matiz a la discusión incluye el despliegue digital del candidato. “La exposición mediática es necesaria. Pero de esto no le sigue que la única forma en que se puede aumentar la exposición sea por medio de los debates y programas televisados. Desde el comando de Kast lo entienden muy bien y aprovechan un despliegue comunicacional a través de otras vías”, mencionó Cordero.

El fantasma del 2021

“Voy a estar en aquellos donde nos hayan invitado a los dos y hayamos concordado los dos asistir”, sostuvo el candidato presidencial del Partido Republicano en el contexto de esta segunda vuelta presidencial. Sin embargo, los analistas agregaron un elemento al diagnóstico: los debates en la elección del 2021, donde -según una mirada transversal- perdió terreno decisivo frente a Gabriel Boric.

“Para muchos hay una suerte de análisis compartido de que Kast termina de perder la elección anterior en el debate con el presidente Boric. En lo errático, y un montón de cosas, que le jugaron muy en contra”, sostuvo Alejandro Olivares.

“En la medida que él se sale del libreto, se sale de la caracterización que se le ha realizado, comienza a perder el control de la situación, se descoloca y por lo tanto puede llevar en algún momento a perder votantes”, prosiguió el académico de la Universidad de Chile.

La lógica de la estrategia de Kast entonces, según Alejandro Olivares, recayó no solo en el cálculo sino que en una medida de protección. “Voy primero, los debates no me hacen bien. ¿Para qué ir? Sé que me puedo equivocar”, interpretó el experto.

Al respecto, Mila Ríos recordó el escenario en la elección anterior, afirmando que “está muy presente”. “Recordemos que en primera vuelta ganó José Antonio Kast , con un 27%, versus el 25% de Boric, y en ese entonces no era claro que la oposición tendría una ventaja como lo es hoy”, indicó.

Contrario a esta posición se colocó Jorge Cordero, quién lo ligó al fenómeno social del país en aquella elección. “Había expectativas de cambio en medio de una fuerte agitación social. En parte debido a un desajuste entre las expectativas de una ciudadanía que había vivido fuertes procesos de modernización con instituciones y políticos que no fueron capaces de satisfacer dichas expectativas”, comentó y agregó que bajo esa mirada “Kast no representaba cambio, sino orden, hoy dada la coyuntura, el discurso en torno al orden vuelve a hacer total sentido”.

Impacto en indecisos

Consultados al respecto, los analistas abordaron cómo esta estrategia afectará (o no) la intención de Kast de llegar al voto indeciso. Mila Ríos cuestiona la fórmula utilizada por el republicano en ese aspecto.

“La estrategia actual de Kast es apropiada para los votantes duros, los que no tienen dudas respecto a su posición, pero es muy inapropiada para el voto blando, el voto indeciso”, indicó la académica.

A su juicio, ese grupo es más sensible “a los desempeños en debates, a las franjas electorales y otros similares”. “Un mal debate puede calar hondo en ese votante”, complementó.

Para Alejandro Olivares en tanto, la ausencia no necesariamente impacta en este grupo de votantes. “Son sectores menos politizados y no necesitan el debate todo el día. Que el candidato no esté 24/7 no significa mucho”, planteó.

Un cierre de campaña post último debate

Con todo lo anterior, los analistas pusieron la lupa sobre lo que vendrá para los últimos días de campaña, y un cierre que estará marcado previamente por el último encuentro televisivo. El debate de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) se iniciará a las 21:00 horas de este martes 9 de diciembre y se extenderá por casi dos horas y media.

Alejandro Olivares lo remarcó al comentar que el cierre de Kast “va a depender mucho de cómo sea el debate, del tono que ahí se adquiera, eso va a marcar el impulso final”.

Para Mila Ríos en cambio es clave para Kast que “el tiempo pase rápido y llegue el día de la elección”. “Un cierre de campaña con pocas palabras, un discurso breve, hartas manifestaciones de apoyo, harta fiesta y fuegos de artificio…un carnaval que le imprima un halo ganador, creo que eso es lo estratégico en el caso de Kast”, concluyó sobre los últimos días de su candidatura.

Contrario a estas posiciones, Cordero sostuvo tajante que “lo que pase en esta última semana a mi juicio será totalmente irrelevante”. “Nada de lo que pase cambiará el escenario”, manifestó el investigador del Faro UDD.