"Rumbo a convertirse en Patrimonio de la Humanidad": Circo de Tradición Familiar Chilena llega a la UNESCO

Chile presentará en Nueva Delhi la candidatura del Circo de Tradición Familiar Chilena para su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, en una sesión clave que se desarrollará entre el 8 y el 11 de diciembre. La sesión del Comité Intergubernamental reunirá a las delegaciones de los Estados Parte encargados de evaluar las candidaturas de este año, entre ellas la presentada por nuestro país.

La postulación presentada por el Estado de Chile, junto al trabajo incansable de una vasta comunidad cultora con presencia en todo el territorio nacional, busca el reconocimiento global para esta manifestación cultural de carácter nacional, cuyo núcleo es el modo de vida trashumante asociado al espectáculo circense tradicional chileno, articulado en torno a familias y clanes circenses que han mantenido vigentes decenas de oficios dentro del tejido social del circo tradicional.

La delegación chilena estará integrada por la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Kudo, quienes encabezarán la representación institucional. Las acompañará la subdirectora Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, Paula Jaraquemada Rassé, junto a profesionales del área.

En representación de la comunidad circense viajarán Joaquín Gastón Maluenda, María Elena Andrich, Bruno Caprario, Sandra Yamilé Miquel, Marioli Victoria Aguirre y Maximiliano Agustín Astudillo, cultores y cultoras con una trayectoria reconocida en el circo tradicional.

“Este reconocimiento internacional pondrá en valor un patrimonio popular de nuestro país. No hay familia en Chile que no haya ido al circo y disfrutado de él; y eso es muy valioso. Esta instancia respalda esta práctica como una tradición que pertenece no solo a las chilenas y los chilenos, sino al mundo entero. Estamos muy felices y expectantes ante la decisión final, después de un largo trabajo realizado junto a las comunidades para llegar hasta esta sesión en India”, explicó la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari.

La postulación es resultado de varios años de trabajo entre el Estado y la comunidad circense. En 2019, la manifestación ingresó al Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile; en 2020, se desarrolló una investigación participativa junto a la Universidad Alberto Hurtado; en 2022, fue incorporada al Inventario Nacional; y en 2023, se elaboró y envió el expediente a la UNESCO.

“Esta candidatura es el resultado de un trabajo riguroso y colaborativo con la comunidad circense, a través de la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. La preparación del expediente se realizó en colaboración activa con las cultoras y los cultores del circo tradicional en Chile, integrando sus saberes, experiencias y perspectivas en todas las etapas del proceso presentado a la UNESCO. Este esfuerzo se suma al camino que Chile ha construido con otras manifestaciones ya reconocidas internacionalmente, como los Bailes Chinos, la Alfarería de Quinchamalí y el Universo Cultural Aymara. Agradecemos a la comitiva que representa al país en esta instancia y valoramos el compromiso de las comunidades que han participado en este proceso, que fortalece el trabajo de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el país.”, dijo Nélida Pozo, directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Sobre esta etapa, el cultor y director del museo del circo, Bruno Caprario, integrante de la comitiva, destacó: “estamos sumamente felices de llegar a esta instancia en la UNESCO. Ha sido un camino largo, pero también muy hermoso, porque durante este proceso hemos visto cómo las familias circenses de todo Chile se han unido en torno a este sueño común. Para nosotros, que hemos nacido y crecido en el circo, esta postulación es un reconocimiento al esfuerzo, a la historia y al cariño de muchas generaciones”.

Si la candidatura es aprobada, el Circo de Tradición Familiar Chilena se sumará a otras manifestaciones nacionales reconocidas por la UNESCO, como los Bailes Chinos de Chile (Lista Representativa, 2014), la Alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca (Lista de Salvaguardia Urgente, 2021) y el Universo Cultural Aymara (Registro de Buenas Prácticas, 2009, en codificación con Bolivia y Perú). Asimismo, la comunidad del Canto a lo Poeta se encuentra preparando una postulación para el próximo año.

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