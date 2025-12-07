Seis películas chilenas recibieron premios en Ventana Sur

Ocho premios para seis producciones chilenas fueron anunciados hoy en Ventana Sur, el mercado de cine más importante de Latinoamérica, consolidando la diversidad y potencia creativa del país andino en distintas secciones del encuentro en la capital argentina.

Los proyectos galardonados obtendrán mayor visibilidad internacional, acceso a servicios clave de postproducción, oportunidades de distribución y coproducción, y acreditaciones para otros mercados y festivales clave.

La delegación oficial, promovida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desplegó una oferta de ficción y animación con dos temáticas atractivas: la psicología para todas las generaciones y fantasías provenientes de historias locales. A la delegación se sumaron otros profesionales de la industria, totalizando más de 70 participantes chilenos.

Premios y producciones destacadas

La presencia chilena brilló con ocho reconocimientos en distintas secciones del mercado:

VS Animation!: “Anita Ranita” de Germán Acuña y Constanza Adonis, producida por Formidable Studio, obtuvo el Premio Encuentros 2026.

VS Fantastic!: Jorge Olguín se alzó con los premios Lahaye Media y Pomeranec por su largometraje “Kalkutún, juicio a los brujos”.

VS Docs: “La Linda”, dirigida por Francina Carbonell y coproducida con Argentina, recibió el Premio DOCSMX y DOC LAB junto al Doc Sheffield.

VS Series: El thriller “Marte” de Víctor Vidangossy ganó el Premio Estudio Silver, mientras que la comedia “Puro Glamour” de Aloma Rodríguez fue distinguida con el Premio MIP CANCÚN.

Primer Corte: “Los Pozos del Diablo”, de Jairo Boisier Olave, coproducción entre Chile, Argentina, Brasil y Francia, obtuvo tres galardones: Visom, Titrafilm y APCLAI.

Promoción de Chile como locación remota

Más allá de los contenidos de las cintas, Chile buscó capitalizar su geografía en Ventana Sur. La Film Commission Chile de ProChile, con el apoyo del equipo de ProChile en Buenos Aires, desplegó una agenda enfocada en atraer producciones de entornos desafiantes. El mensaje es claro: si el guion requiere lo imposible, Chile tiene la locación y la infraestructura.

Yerko Martínez, Film Commissioner, comentó que la Film Commission organizó un evento donde puso a disposición experiencias, el contexto institucional y el acompañamiento que brinda a producciones internacionales, así como la oferta de locaciones del más diverso perfil, incluyendo aquellas remotas y de alta complejidad.

El bloque de promoción contó con testimonios emblemáticos, como el de Fernando Venegas, fundador de Tirol, que expuso el modelo del Pueblito Weltun en Chiloé, ilustrando cómo las locaciones remotas aportan autenticidad. Por su parte, Alejandro Wise, de Fábula, compartió la experiencia del rodaje de “Wild Horse Nine”, realizado en Rapa Nui.

Tendencias temáticas: De la jirafa terapeuta a los mitos de Chiloé

Este año, la narrativa chilena gira hacia lo introspectivo y lo territorial.

La webserie animada “Mi terapeuta es una jirafa” , ideada por Guada (María Guadarrama) y desarrollada en Typpo Creative Lab, es una comedia psicológica que llegó a Buenos Aires con un premio mexicano que distingue proyectos de alto potencial internacional.

Otros proyectos de Caudal Films exploran la comedia dramática y el dilema moral, como “Zapatos Nuevos”, una trama que se desata cuando un equipo abre un OnlyFans de pies.

Desde regiones, The Magic Factory Producciones (O’Higgins) presentó “Deslumbrados” , un thriller que desentierra los secretos oscuros de una boyband .

El Pez Animation/Penblade Studio (Valparaíso) presentó el cortometraje “El Pez” , una obra íntima sobre el duelo infantil.

Machete Film & Content suma largometrajes anclados en Chiloé y sus mitos, reforzando el cruce entre género y psicología del trauma, como “Raíces ocultas” y “Trauco”.

Esta selección subraya la tendencia a usar la animación para pensar la salud mental y el duelo, el thriller como espejo de las obsesiones, y el arraigo territorial como fuerza narrativa, con un especial foco en Chiloé.

Con este encuentro, finaliza la presencia de Chile en importantes mercados internacionales que el ministerio de las Culturas ha promovido durante todo 2025.