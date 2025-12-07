Team Chile domina deportes colectivos y suma oro en los Bolivarianos

El Team Chile tuvo el sábado una nueva cosecha dorada en la penúltima jornada de los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho, consolidando así su liderato en los deportes colectivos, algo que hasta hace algunos años parecía inalcanzable.

Los triunfos de los equipos masculinos de rugby 7 y balonmano sumaron dos nuevos oros para la delegación nacional.

Los Cóndores 7 se impusieron a Colombia por 33-12, ganando la competencia.

Los handbolistas batieron a Venezuela 30-27 para lograr el tricampeonato en el certamen.

Chile sumó otra medalla de oro en el remo con la dupla de Josefa Vila y Victoria Hostetter, quienes se impusieron en la categoría de remo coastal WC2x, superando a los equipos de Perú, Uruguay y El Salvador.

De esta manera, los representativos nacionales ganaron las cuatro competencias colectivas que disputaron, ya que el hockey césped había brillado la semana pasada a nivel masculino y femenino. La hegemonía fue aún mayor debido a que los equipos chilenos no perdieron ningún partido.

El Team Chile totaliza hasta ahora 51 medallas de oro, 56 de plata y 60 de bronce, acumulando así 167 preseas y llegando al cuarto lugar de la clasificación general.

Los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho culminarán en la jornada de este domingo.