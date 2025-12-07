Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 14 de marzo de 2026


Team Chile domina deportes colectivos y suma oro en los Bolivarianos

El Team Chile sumó más oros en la penúltima jornada de los Juegos Bolivarianos, destacando en deportes colectivos al ganar en rugby 7 (hombres) y balonmano (hombres). Con 51 oros, la delegación nacional se consolida en el cuarto lugar.

El Team Chile sumó más oros en la penúltima jornada de los Juegos Bolivarianos, destacando en deportes colectivos al ganar en rugby 7 (hombres) y balonmano (hombres). Con 51 oros, la delegación nacional se consolida en el cuarto lugar.

Deportes

El Team Chile tuvo el sábado una nueva cosecha dorada en la penúltima jornada de los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho, consolidando así su liderato en los deportes colectivos, algo que hasta hace algunos años parecía inalcanzable.

Los triunfos de los equipos masculinos de rugby 7 y balonmano sumaron dos nuevos oros para la delegación nacional.

  • Los Cóndores 7 se impusieron a Colombia por 33-12, ganando la competencia.

  • Los handbolistas batieron a Venezuela 30-27 para lograr el tricampeonato en el certamen.

Chile sumó otra medalla de oro en el remo con la dupla de Josefa Vila y Victoria Hostetter, quienes se impusieron en la categoría de remo coastal WC2x, superando a los equipos de Perú, Uruguay y El Salvador.

De esta manera, los representativos nacionales ganaron las cuatro competencias colectivas que disputaron, ya que el hockey césped había brillado la semana pasada a nivel masculino y femenino. La hegemonía fue aún mayor debido a que los equipos chilenos no perdieron ningún partido.

El Team Chile totaliza hasta ahora 51 medallas de oro, 56 de plata y 60 de bronce, acumulando así 167 preseas y llegando al cuarto lugar de la clasificación general.

Los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho culminarán en la jornada de este domingo.

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