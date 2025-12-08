A una semana de la segunda vuelta, Mon Laferte respalda públicamente a Jara

A pocos días del balotaje presidencial, la cantante chilena Mon Laferte hizo público su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, marcando su primera manifestación explícita en favor de la abanderada del Pacto Unidad por Chile. El respaldo apareció en un video difundido en la cuenta de Instagram de la propia candidata.

Al compartir el registro, Jara agradeció el gesto: “Gracias, Mon. Por tu mensaje tan claro y por creer, igual que yo, en un país donde todas y todos podamos vivir con las mismas oportunidades”.

En el video, Laferte detalló los motivos de su respaldo, centrados en derechos sociales y autonomía:

“Quiero decidir sobre mi cuerpo, quiero que la salud no dependa del bolsillo, quiero tener tiempo para descansar, quiero tener tiempo para estar con mi hijo”.

La artista añadió que cree en una sociedad donde las diferencias no impidan construir un proyecto común. “Creo en la diversidad, por eso creo que podemos ser un poco distintos, pero podemos vivir en el mismo país con nuestras diferencias, porque finalmente tenemos más cosas en común. Por eso creo en Jeannette Jara”.

También valoró el estilo político de la exministra: “Me gusta la claridad con la que entiende este país, creo en su forma de mirar a las personas, creo en su humanidad, y la ternura y la garra con que defiende lo que le parece justo. Creo que este es tiempo de abrazar nuestras diferencias y construir juntas y juntos el país que soñamos”.

El respaldo se conoce a una semana de la segunda vuelta y dos meses después de que ambas posaran juntas en el festival Ruidosa. En ese entonces, Laferte aclaró que no existía un pronunciamiento político formal. El video difundido ahora sí constituye un apoyo explícito a su candidatura.