Bellolio afirma que Kast "va a necesitar de Chile Vamos para gobernar"

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), se refirió al apoyo que entregó Chile Vamos al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta.

En conversación con La Tercera, Bellolio planteó que no había otro camino que apoyar a Kast. “Un camino, entonces, es el PC. Y el otro camino es Kast. No puede haber tal cosa como rendición, sino que lo que hay es una elección dentro de dos alternativas. Y en esa es Kast el que pasa a la segunda vuelta y no puede haber ningún tipo de condición. Otra cosa distinta es lo que ocurra a partir del 15 de diciembre”, indicó.

En esta línea, la autoridad sostuvo que:

“Kast, como presidente electo, va a necesitar de Chile Vamos para gobernar en el sentido de la experiencia que ya hemos tenido en dos gobiernos”.

Al ser consultado respecto a si no hay una rendición cuando un proyecto político que avanzó en temas valóricos apoya a un candidato conservador, Bellolio dijo que “no, porque de nuevo hay dos alternativas. Y hoy lo que se tiene que lograr es una confluencia de las distintas miradas en torno a una candidatura, como la de José Antonio Kast”.

El jefe comunal enfatizó el carácter instrumental del apoyo de cara a una eventual administración de derecha:

“Hay que tener claro que el 15 de diciembre, Kast va a ser el presidente más votado de la historia de Chile, pero esos votos son prestados. Y lo que viene a continuación es cómo se forma una coalición que permita gobernar y allí es donde se van a expresar algunos de esos límites”, añadió.

En un eventual gobierno de Kast, “Chile Vamos tiene que ser, más que guardián, el promotor de avances sustantivos que hemos logrado como desarrollo de país en términos de dignidad, en términos de derechos y al mismo tiempo ser un puente para la gobernabilidad”.

“Chile Vamos ha sido necesario en el pasado para ofrecer gobernabilidad y lo va a seguir siendo en el futuro. Y particularmente para el Partido Republicano y el gobierno de José Antonio Kast, creo que es superimportante la experiencia de gobernar y de dialogar para generar los acuerdos que las personas necesitan”, complementó.