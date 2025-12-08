Cuarto llamado al subsidio eléctrico culminó con 84.820 nuevas postulaciones

El Ministerio de Energía informó que el cuarto proceso de postulación al subsidio eléctrico, un beneficio dirigido a familias vulnerables y hogares con personas electrodependientes, culminó con 84.820 nuevas postulaciones.

A partir de ahora, se iniciará la revisión de los antecedentes de la nómina completa de más de 1,8 millones de hogares (incluyendo los actuales beneficiarios y nuevos solicitantes) para confirmar que cumplen con los requisitos exigidos para obtener el subsidio.

Los requisitos son pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares (RSH) más vulnerable al 15 de noviembre de 2025 y estar con la cuenta de la luz al día o contar con un convenio de pago al 22 de diciembre de este año. La nómina definitiva de hogares que obtendrán este beneficio se publicará en febrero de 2026.

Doble Descuento y Montos

El biministro de Energía y de Economía, Álvaro García, destacó que “este es un beneficio que alivia directamente el bolsillo de las familias más vulnerables, y que se ha convertido en la segunda política social más masiva después de la PGU“.

La autoridad explicó que los hogares que obtengan este beneficio a partir de febrero recibirán un doble descuento, considerando que también en el primer semestre se les aplicará la devolución por los cobros en exceso que recibirán todos los clientes eléctricos. “Cada familia beneficiaria podrá ver en su boleta de electricidad cuánto le descuentan por subsidio y cuánto le descuentan por devolución”, añadió.

En este cuarto proceso, el subsidio se implementará como un descuento mensual en las cuentas de electricidad y su monto dependerá del número de integrantes del hogar. Los montos semestrales son:

Hogar de 1 integrante : $30.270.

Hogar de 2 a 3 integrantes : $39.348.

Hogar de 4 o más integrantes: $54.486.

Dicho monto se dividirá en seis cuotas y se pagará de manera mensual desde febrero (ese mes incluirá las cuotas de enero y febrero) hasta junio del próximo año.

Por último, el secretario de Estado hizo un llamado para que el proyecto de ley que busca extender este beneficio avance en el Congreso.

“Tenemos una iniciativa que ya está en sus últimos trámites parlamentarios para prorrogar el subsidio. Si esa ley termina de aprobarse, como esperamos que así sea, este subsidio que es tan valorado por las familias chilenas se va a extender más allá de 2026”, concluyó.