Fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacude Japón: Emiten alerta de tsunami y SHOA descarta amenaza para Chile

Un fuerte sismo de magnitud 7,6 sacudió en las últimas horas el norte y el este de Japón, provocando una inmediata alerta de tsunami por parte de las autoridades niponas.

El terremoto ocurrió a las 23:15 hora local (madrugada de este lunes en Japón) y su epicentro se situó en alta mar, frente a las costas de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 kilómetros.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami que advierte de la posible llegada de olas de hasta tres metros de altura para las costas de las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, instando a los habitantes de las zonas costeras a evacuar de inmediato hacia terrenos elevados. El sismo alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa de 7 niveles en la ciudad de Hachinohe.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos de forma inmediata, aunque las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas y el riesgo marítimo.

SHOA descarta amenaza de tsunami en Chile

Tras la ocurrencia del sismo en el Pacífico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) evaluó la situación respecto a las costas chilenas.

Senapred comunicó que el SHOA indicó que el sismo, de magnitud 7,6, localizado 32 kilómetros al noreste de Morioka, Japón, “NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

De esta manera, las autoridades chilenas descartaron cualquier amenaza para el territorio nacional, mientras Japón mantiene la máxima atención ante la posibilidad de que se concrete el tsunami en las zonas bajo alerta.