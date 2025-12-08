Honduras: a una semana de las elecciones, el recuento se reanuda en medio de acusaciones de fraude

Las autoridades electorales de Honduras han anunciado la reanudación de la transmisión de resultados, una semana después de que se celebraran los comicios del 30 de noviembre pasado y tras dos jornadas en las que el escrutinio oficial se había paralizado.

Estos retrasos han exacerbado las tensiones, provocando denuncias por irregularidades tanto del Partido Liberal como del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Por el momento, el recuento sigue liderado por el candidato del Partido Nacional, el ultraderechista Nasry Asfura, una figura que cuenta con el respaldo público de Donald Trump.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reinicia la divulgación

En un anuncio crucial, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall (vinculada al Partido Liberal), comunicó la decisión de “reiniciar de inmediato la divulgación de resultados, sin más dilación”.

La presidenta rotatoria, que en días pasados había convocado a una reunión de emergencia por los problemas técnicos en el recuento, defendió que la papeleta electoral y el acta de cierre son el tándem “que realmente legitima la voluntad soberana”, minimizando la dependencia de las herramientas tecnológicas que han fallado. Hall reconoció “los problemas que se han presentado” y anunció “medidas correctivas”, además de una auditoría externa posterior.

La consejera Cossette López-Osorio (ligada al Partido Nacional) respaldó la medida, destacando los múltiples esfuerzos realizados para garantizar “transparencia, confiabilidad, objetividad y fidelidad de los datos” desde que “se detectaron las primeras fallas técnicas”.

LIBRE rechaza los resultados y acusa “golpe electoral”

A pesar de la reanudación, la crisis de credibilidad se profundizó. El tercer consejero, Marlon Ochoa (designado por el oficialismo), no participó de la cita con los medios ni de la votación que permitió el reinicio del recuento. Su ausencia se produjo dos días después de acusar a sus colegas de haber propuesto un sistema “diseñado para ejecutar un fraude electoral”.

Coincidiendo con el anuncio del CNE, la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, convocó a una rueda de prensa para anunciar que su formación no reconocerá los resultados electorales.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción de Donald Trump y la oligarquía aliada que embistieron al pueblo con un golpe electoral“, aseguró Moncada, denunciando “inconsistencias” en más del 95 por ciento de las actas y un proceso de escrutinio irregular.

Moncada también afirmó que LIBRE “desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental con los enemigos del pueblo”, y convocó a su militancia a movilizarse el próximo sábado para defender “la dignidad nacional”.

Según los últimos datos oficiales preliminares del CNE, con el 88,02 por ciento de las actas escrutadas, Nasry Asfura (Partido Nacional) sigue encabezando el recuento con el 40,19 por ciento de los votos, seguido de cerca por Salvador Nasralla (Partido Liberal), quien suma el 39,49 por ciento.