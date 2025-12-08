Jara propone Seguro Veterinario y Red Nacional de Clínicas para mascotas

Con el fin de hacer frente a los costos que enfrentan las familias en el cuidado de mascotas y de garantizar el cuidado animal, la candidata presidencial Jeannette Jara presentó una serie de medidas tendientes a proteger e incentivar una tenencia responsable.

Al respecto, la candidata planteó: “Vamos a avanzar en la protección integral del bienestar de los animales de compañía. En Chile, los animales de compañía ocupan un lugar muy especial en la vida familiar, pero aún enfrentamos desafíos por la falta de fiscalización y educación, que perpetúan el abandono y la irresponsabilidad… Abordaremos con medidas concretas estos desafíos”.

El programa de la candidata del progresismo incluye cuatro iniciativas en la materia:

El Seguro Veterinario Complementario para Mascotas, denominado SeVet. La Red Nacional de Clínicas Veterinarias. Un plan de un millón de esterilizaciones. Un fortalecimiento de la actual Ley Cholito.

Jeannette Jara aseguró que “hoy la inmensa mayoría de las familias chilenas considera a sus mascotas parte esencial de su hogar. Por eso presentamos el SeVet, un seguro veterinario complementario que entrega protección financiera, acceso a una red nacional de clínicas y prestaciones esenciales gratuitas. Es una política pública moderna, que alivia el bolsillo de las familias”.

Funcionamiento del SeVet y Red de Clínicas

Se propone la creación de un seguro voluntario para todas las mascotas inscritas en el Registro Nacional, administrado por Fonasa, que cubrirá gratuitamente prestaciones esenciales de interés público como esterilizaciones, vacunas y eutanasia. Este seguro permitirá a las familias acceder a la Red Nacional de Clínicas Veterinarias con menores costos, entregando certeza y protección financiera.

La Red de Clínicas asociadas al SeVet estará sujeta a reglas públicas y ampliará la oferta de servicios veterinarios en todo el país, garantizando atención básica de calidad y evitando que factores geográficos o socioeconómicos limiten el acceso a la salud animal.

Esterilizaciones, Ley Cholito y Zoológicos

El programa también plantea el despliegue de una política nacional de control reproductivo con un millón de esterilizaciones durante el período de gobierno (250 mil en el primer año), acompañada de programas de tenencia responsable y educación ciudadana.

Con el fin de enfrentar el maltrato animal, se busca adecuar la normativa a los estándares internacionales de bienestar animal y fortalecer la fiscalización, en particular relativa a la aplicación de la Ley Cholito. Esto incluirá incentivos a la adopción responsable y el desincentivo a la reproducción y venta descontrolada de animales.

Finalmente, se impulsará la transformación progresiva de los zoológicos en parques de conservación, centrados en el bienestar animal, la preservación de especies y la educación ambiental. Se sumará también la promoción de la educación en respeto y protección animal desde la primera infancia.