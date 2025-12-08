Las Diablas triunfan ante Zimbabue en el inicio de la segunda etapa del Mundial Femenino Junior Santiago 2025

Las Diablas Junior volvieron a la acción este domingo en la Copa Mundial Femenina Junior Santiago 2025. Luego de caer ante Japón, Chile enfrentó a Zimbabue en el inicio de la segunda etapa del torneo internacional que se está desarrollando en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

Con goles de Laura Müller (en dos ocasiones), Victoria Arrieta, Isidora Caravia, Josefa Lüders y Catalina Rojas, la selección chilena venció por 6-1 y obtuvo frente a las africanas su segundo triunfo en el certamen planetario (en el Grupo A derrotó 1-0 a Malasia).

Este positivo resultado mantiene a las dirigidas por Alejandro Gómez con opciones de adjudicarse el Challenger Trophy, galardón promovido dentro del campeonato para mantener la competitividad de los puestos secundarios en una iniciativa impulsada por el presidente de la Federación Internacional (FIH), Tayyab Ikram.

“Estamos muy felices, porque el partido pasado estuvo muy duro anímicamente. Entonces habernos podido reponer de eso y ganar 6-1 nos pone muy contentas. Lo ideal es terminar el Mundial con buenas sensaciones y trabajaremos para eso”, sostuvo la capitana Müller, quien por segunda vez en el torneo fue elegida como la mejor del partido.

El próximo rival de la selección chilena de hockey césped será el ganador del encuentro que sostendrán Canadá y Malasia este lunes a las 9:00 horas en Ñuñoa. Ese partido tiene día y hora aún por programar.

Resultados del Día 7 de la Copa Mundial Santiago 2025

Uruguay 1 (3) – (1) 1 Sudáfrica

Japón 2 (4) – (3) 2 Corea del Sur

Nueva Zelanda 7 – 2 Austria

España 3 – 0 Irlanda

Chile 6 – 1 Zimbabue