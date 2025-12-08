Más de 50 mil personas y un emotivo homenaje al "Gato" Alquinta: Los Jaivas celebraron sus 60 años en un Estadio Nacional repleto

Una jornada histórica para la música chilena se vivió este domingo en el coloso de Ñuñoa. Bajo el nombre de “Los Jaivas, siempre“, la agrupación celebró seis décadas de trayectoria ante un Estadio Nacional repleto con más de 50 mil personas.

El espectáculo, que se extendió por más de tres horas, recorrió los hitos fundamentales de la banda, combinando la nostalgia con una puesta en escena de primer nivel. Según consignó ADN Radio, el show comenzó cerca de las 21:40 horas tras un homenaje al fallecido René Olivares, histórico ilustrador de la carrera del grupo.

Uno de los momentos más comentados por los asistentes y viralizados en redes sociales fue el emotivo uso de la tecnología en las pantallas gigantes, donde se proyectó la imagen del fallecido vocalista Eduardo “Gato” Alquinta, integrándolo visualmente a la presentación junto a sus compañeros de ruta, desatando la ovación del público.

Invitados y la obra cumbre

La noche estuvo marcada por una desfile de figuras de la música nacional. Entre los invitados destacaron Roberto Márquez de Illapu, Aldo “Macha” Asenjo, Nano Stern, los integrantes de Congreso Tilo González y Francisco Sazo, Joe Vasconcellos y Álvaro Henríquez, quien interpretó “Mira Niñita”.

El punto álgido de la noche fue la interpretación completa del disco “Alturas de Machu Picchu“. Para este segmento, la banda realizó un cambio de vestuario a blanco, acompañado por intervenciones artísticas de “diabladas” que aparecieron en distintos puntos del recinto, incluyendo el Memorial de los Detenidos Desaparecidos.

Presencia política

El evento también contó con asistencia de autoridades. El Presidente Gabriel Boric llegó al palco junto a su hija Violeta y su pareja, siendo recibido con aplausos. Asimismo, se reportó la presencia de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, quien vivió una salida compleja del recinto entre manifestaciones de apoyo de los asistentes.

El cierre, con el clásico “Todos Juntos“, selló una noche que reafirmó la vigencia y el legado transversal de Los Jaivas en la cultura chilena.