Tailandia y Camboya reanudan combates en la frontera y se culpan mutuamente

El Ejército de Tailandia desplegó cazas F-16 para bombardear posiciones camboyanas, en respuesta a supuestos ataques que dejaron un soldado tailandés muerto. Camboya negó haber iniciado el fuego y condenó la violación del acuerdo de paz.