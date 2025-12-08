Trump decepcionado con Zelenski: "No ha leído propuesta, a su gente le encanta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró “un poco decepcionado” con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, por no haber leído la última propuesta de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

En declaraciones a los medios recogidas por CNN, Trump afirmó: “Hemos estado hablando con el presidente Putin y hemos estado hablando con líderes ucranianos, incluido Zelenski“. Indicó que estaba “un poco decepcionado con que el presidente Zelenski no haya leído aún la propuesta, que es de hace unas horas”.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que, aunque Rusia preferiría quedarse con toda Ucrania, cree que en Moscú la propuesta ha caído “bien”.

“Pero no estoy seguro de que a Zelenski le parezca bien. A su gente le encanta, pero él no la ha leído”, declaró Trump, horas después de que el Kremlin asegurara que los “ajustes” realizados por Estados Unidos a su estrategia de seguridad nacional “son en gran medida consistentes con la visión” de Rusia.

Zelenski espera detalles antes de opinar

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron poco después de que el presidente ucraniano afirmara a través de su canal de Telegram que espera del jefe de la delegación de Kiev para las conversaciones de paz, Rustem Umerov, y del jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Andri Hnatov, “información detallada sobre todo lo que se dijo a los enviados estadounidenses”.

Zelenski señaló que también busca conocer “sobre los matices que Estados Unidos está dispuesto a modificar en las negociaciones” con ambas partes. “Algunos temas solo pueden tratarse en persona”, subrayó el presidente ucraniano, quien se encuentra de camino a Europa para participar en reuniones con líderes del continente.

Asimismo, Zelenski agradeció la “disposición a colaborar 24/7” de Steve Witkoff, el enviado especial de Trump, y del yerno del magnate republicano, Jared Kushner. Apuntó que “los enviados estadounidenses conocen las posturas fundamentales de Ucrania, y la conversación fue constructiva, aunque no fácil”, respecto a su conversación con ambos en la víspera sobre el plan de paz abanderado por Washington.