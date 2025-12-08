"Unidos sin partidos": senadores independientes buscan conformar la bancada más grande de la Cámara Alta

A tres meses de la instalación del nuevo Congreso Nacional para el periodo 2026-2030, el tablero político del Senado ya comienza a moverse con fuerza. Mientras los partidos tradicionales, tanto de la centroizquierda (PS y PPD) como de la derecha (RN y UDI), ya iniciaron conversaciones para establecer un pacto de gobernabilidad, un tercer actor busca irrumpir con fuerza.

Según informó este domingo La Tercera, los senadores independientes o aquellos que sufrirán la disolución de sus partidos en las próximas semanas, han iniciado contactos para conformar un comité propio. El objetivo es no quedar marginados, hacer de contrapeso a los partidos con más senadores y buscar conformar la bancada más grande de la Cámara Alta.

Karim Bianchi: La llave maestra del acuerdo

Una pieza clave en este entendimiento es el senador por Magallanes, Karim Bianchi, quien es el único que hoy puede crear un comité integrado exclusivamente por independientes. De acuerdo al Reglamento del Senado, al haber sido elegido fuera de un pacto electoral, solo Bianchi cumple los requisitos para invitar a aquellos legisladores “huérfanos” ante la inminente disolución de sus tiendas.

Bianchi confirmó que existe interés en esta iniciativa: “El comité está abierto a que otras personas puedan ingresar (…) estos parlamentarios quedan huérfanos. Entonces, algunos de ellos han buscado, han preguntado, ha habido intenciones”.

Los nombres que darían forma al megabloque independiente

La invitación lanzada por Bianchi no pasó desapercibida en los pasillos del Congreso. El senador no busca una alianza ideológica, sino un pacto instrumental que resguarde la autonomía política de sus integrantes, convirtiendo al nuevo comité en un refugio para los “huérfanos” del sistema. Según el propio parlamentario, esta propuesta ha despertado el interés de al menos siete legisladores, una cifra que podría reconfigurar por completo el equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta.

El posible comité de Bianchi atrae a figuras que provienen de distintas tiendas o que ya operan como independientes, creando un mosaico político único. Entre quienes han consultado activamente su posible ingreso figuran: Alejandro Kusanovic (ex RN), Enrique Lee (Independiente asociado a Demócratas), Miguel Ángel Calisto (Independiente electo en cupo FREVS), Matías Walker (Demócratas) y Rojo Edwards (Independiente asociado a socialcristianos).

Además, la contingencia administrativa podría sumar aún más fuerza a este inédito pacto: la puerta queda abierta para los senadores de Evópoli, Luciano Cruz-Coke y Sebastián Keitel, en caso de que el Tribunal Calificador de Elecciones ratifique la disolución de su colectividad, haciendo que este bloque de “sin partido” se convierta, potencialmente, en la bancada más numerosa del Senado.

Pacto instrumental y administrativo

El objetivo de esta alianza no es ideológico, sino pragmático. Ser parte de un comité permite acceder a beneficios claves como la asignación de recursos, la contratación de personal y mayor tiempo para intervenir en la sala. Además, permite participar de las reuniones de jefes de bancada, donde se toman acuerdos políticos y se fijan los proyectos de la semana.

“Yo he estado abierto a recibir a quienes puedan integrar mi comité, en una lógica netamente administrativa, no en torno a una idea política y que nos permita poder también negociar las comisiones y otras cosas que se van a resolver a partir de marzo”, explicó Bianchi, enfatizando que “es mejor hacerlo colectivamente que individualmente”.