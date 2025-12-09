"Aberrante": Elizalde arremete contra propuesta de liberar a reos terminales y acusa ambigüedad de Kast

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, rechazó de manera categórica una propuesta del diputado republicano José Carlos Meza, vocero de campaña de José Antonio Kast, calificándola como “aberrante”. La idea en cuestión plantearía conmutar condenas para reclusos de avanzada edad con enfermedades terminales, lo que incluiría a personas condenadas por delitos como la violación de menores, para que completen sus penas en casa.

“La propuesta que hace Meza es aberrante. Quienes cometen delitos, particularmente delitos graves, tienen que cumplir la totalidad de sus condenas. El lugar de los criminales es la cárcel”, afirmó Elizalde durante una entrevista en Radio Agricultura. El secretario de Estado advirtió que una medida de este tipo enviaría “una pésima señal” en medio de la actual crisis de seguridad y “genera incentivos perversos respecto de cómo enfrentar la delincuencia”.

El ministro recordó que en Chile existen requisitos muy estrictos para evaluar cualquier medida de carácter humanitario, como la colaboración con la reparación del daño o la entrega de antecedentes sobre otros delitos. “Estamos hablando en algunos casos de personas que tienen más de mil años de condena por la serie de atrocidades que han cometido. Lo que corresponde es que cumplan la totalidad de su condena, con trato digno por su condición de seres humanos, pero cumpliendo su condena”, subrayó.

En su crítica, Elizalde también dirigió sus observaciones hacia José Antonio Kast, señalando una falta de claridad en su postura. “Ha sido ambiguo (Kast). Antes decía que estaba por liberarlos; ahora, quizás por razones de campaña, está esquivando respuestas más explícitas. Pero a Meza se le salió lo que están pensando y mete en el paquete a abusadores de menores, lo que me parece aberrante”, sostuvo.

Además, el titular de Interior hizo referencia a un proyecto de ley actualmente en discusión en el Senado que podría permitir la salida de reclusos con enfermedades terminales a partir de los 80 años. “La señal que queremos dar, ¿es que se va a dejar libres a quienes cometieron delitos tan atroces o se va a garantizar que cumplan la totalidad de sus condenas? Es una propuesta mala para el país”, afirmó.

Mientras la polémica continúa escalando, un grupo de diputados oficialistas anunció que solicitarán a la Unicef, organismo de Naciones Unidas para la infancia y la niñez, que se pronuncie sobre la propuesta del diputado republicano.