Antesala del último debate: oficialismo acusa a Kast de tener “una agenda clandestina” y derecha llama a “no dejarse provocar”

Este martes a las 21 horas en los estudios de TVN se realizará el último debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, con miras a la segunda vuelta del próximo domingo 14 de diciembre.

Este segundo cara a cara entre Jara y Kast es organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) y será transmitido por los distintos canales de televisión con una duración estimada del encuentro de 2 horas y 40 minutos.

El formato contempla diferentes bloques temáticos, definidos en base a criterios periodísticos, estudios de opinión, contingencia e interés ciudadano. Los segmentos son: seguridad y crimen organizado; economía y costo de la vida; convivencia social, cohesión e identidad; gobernabilidad y política; políticas sociales; relaciones internacionales; inmigración y control fronterizo; corrupción, probidad y uso de recursos públicos.

El programa incluye además dos bloques de preguntas cruzadas, donde cada candidato podrá formular una pregunta a su contendor en un tiempo máximo de un minuto, seguido por un espacio de tres minutos de intercambio directo. Al cierre, cada candidato contará con un minuto final.

En la previa, desde el oficialismo han insistido en su arremetida contra el candidato del Partido Republicano para que responda ante propuestas como el recorte fiscal de USD$6.000 millones y la política de expulsión de migrantes anunciada. El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, expresó sus críticas, acusando a Kast de tener “una agenda clandestina”.

“Chile no está para vendedores de humo. Kast no contesta porque no puede decir la verdad. Tiene una agenda clandestina. Ya decidió dónde cortar los 6 mil millones: salud, educación, pensiones y seguridad”, acusó el parlamentario oficialista.

En esa línea, el diputado aseguró que el plan migratorio del abanderado republicano, con el que pretende expulsar a 300 mil personas, “es falso”. “Su proyecto es retroceder: borrar las 40 horas, empeorar jubilaciones y liberar criminales por su edad. Ese es su verdadero programa (…). En Anatel, Jeannette Jara va a mostrar propuestas; Kast va a seguir escondiéndose y vendiendo humo como un charlatán”, disparó el socialista.

En la vereda de la derecha están conscientes de que en este debate el candidato republicano será interpelado constantemente, en busca de respuestas por los puntos conflictivos de su programa de gobierno. Por ello, el senador de la UDI, Iván Moreira, llamó a “mantener esta estrategia y no dejarse provocar”.

“Esa es la trampa mortal de la izquierda. Aquí solo hay que dar certezas en los temas que importan a la gente para dar soluciones muy pronto”, enfatizó.

Más dudas sobre la estrategia sembró la diputada Ximena Ossandón (RN) en diálogo con la primera edición de Radioanálisis. La congresista sostuvo que: “Sabiendo, yo diría que el 99% de las preguntas, espero que para cada una exista una respuesta razonable”.

“Que no sea tan de develar la estrategia, pero sí de dejar a la gente con la tranquilidad de que el liderazgo de José Antonio Kast es uno que sabe, que entiende, y tiene clarito cómo solucionar los problemas”, argumentó Ossandón.