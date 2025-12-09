Ausencia masiva frustra por segunda vez sesión de la Cámara: paralizaron debates sobre proyectos de ley

Un nuevo episodio bochornoso se vivió este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados, al fracasar la sesión de Sala por no alcanzar el quorum mínimo de 50 parlamentarios presentes. El hecho repite la situación ocurrida en octubre pasado, paralizando el trabajo legislativo por la masiva ausencia.

Según confirmaron fuentes de Radio Bío Bío, ni siquiera el ingreso de los últimos parlamentarios —la diputada republicana Sofía Cid y el socialista Leonardo Soto— logró completar el mínimo requerido, el cual considera a 50 de los 150 diputados, excluyendo a los desaforados. Este revés impidió discutir y votar los proyectos en tabla, entre ellos la ley de seguridad municipal y la exención del pago de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda.

Durante la cuenta regresiva en las pantallas del hemiciclo, algunos diputados se lo tomaron con humor e hicieron un conteo jocoso desde diez hacia atrás, actitud que molestó visiblemente al presidente de la Cámara, José Miguel Castro. “Esto no es para broma, esto es bastante serio”, les advirtió desde su asiento. Una vez declarado el fracaso de la sesión, se cerró la puerta del hemiciclo y se dio inicio al proceso tradicional de pasar lista, donde los diputados presentes firman un cuaderno que certifica su asistencia.

Lista de presente:

José Miguel Castro. Camila Flores. Cristian Tapia. Eric Aedo. Roberto Celedón. Lorena Pizarro. Boris Barrera. Sergio Bobadilla. Héctor Ulloa. Renzo Trisotti. Erika Olivera. Flor Weisse. Francisco Undurraga. Álvaro Carter. Gaston Von Mühlenbrock. Christian Moreira. Harry Jurgüensen. Pamela Jiles. José Meza. Sofía Cid. Patricio Rosas. Rubén Oyarzo. Enrique Lee. Andrés Longton. Miguel Mellado. Jorge Rathgeb. Hernán Palma. Marcos Ilabaca. Diego Schalper. Daniela Serrano. Bernardo Berger. Juan Carlos Beltrán. Miguel Ángel Becker. Ximena Ossandón. Leonardo Soto. Carlos Bianchi. Guillermo Ramírez. Luis Fernando Sánchez. Marisela Santibañez. Felipe Camaño. Francesca Muñoz. Maite Orsini. Felix Bugüeño. Gonzalo Winter. Juan Manuel Fuenzalida. Marco Antonio Sulantay. Gustavo Benavente. Andrés Célis.

El resto de los parlamentarios ausentes deberá presentar sus excusas para evitar multas cercanas a los 160 mil pesos, entre las que habitualmente figuran licencias médicas, permisos constitucionales o actividades protocolares en representación de la corporación. Internamente se comenta que, a diferencia del episodio anterior, esta vez no había otras comisiones sesionando en paralelo, como la mixta de Presupuesto.

En octubre, tras un incidente similar, algunos diputados justificaron retrasos por vuelos demorados, lo que igualmente no los eximió del pago de la sanción. Se señala que muchos habrían extendido su permanencia en sus distritos por el fin de semana largo, tomando vuelos tardíos que dificultaron su llegada a tiempo a Valparaíso.