Cámara aprueba Ley de Seguridad Municipal: permitirá mayor coordinación entre policías y municipios

Tras meses de tramitación y luego de la sesión fallida de esta mañana por falta de quórum, la Cámara de Diputadas y Diputados realizó una sesión especial para aprobar finalmente el proyecto de ley de Seguridad Municipal. La iniciativa, que modifica la ley N° 18.695, busca fortalecer la institucionalidad local en materia de seguridad pública y prevención del delito, respondiendo a una demanda histórica de alcaldes de todo el país.

La propuesta, considerada un hito en la modernización de la gestión local contra la delincuencia, fue despachada tras ratificarse todas las indicaciones provenientes del tercer trámite, evitando así su paso a una comisión mixta.

Entre sus principales innovaciones, la ley crea por primera vez la figura legal del “inspector” o “inspectora” de Seguridad Municipal, estableciendo requisitos, funciones, atribuciones, prohibiciones y controles específicos para su desempeño. Este rol incorpora labores preventivas autónomas y funciones de apoyo a las policías, las cuales deberán ejecutarse bajo protocolos claramente definidos.

Un pilar fundamental del texto es el fortalecimiento de la coordinación entre los distintos actores. Para ello se crea el Comité Operativo de Seguridad, un organismo liderado por el alcalde o alcaldesa e integrado por el director de Seguridad, Carabineros, la PDI y representantes del Ministerio Público, que deberá articular el trabajo con los municipios y los Gobiernos Regionales.

La normativa también contempla la provisión de elementos defensivos y de protección personal para aquellos inspectores que deban cumplir funciones coadyuvantes con las policías. En materia de financiamiento, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entregará recursos a las municipalidades que no cuenten con capacidad presupuestaria propia.

Adicionalmente, se habilita la contratación de personal de seguridad bajo el Código del Trabajo y se regula la posibilidad de hacerlo a través de asociaciones municipales de seguridad, ampliando así las alternativas de los gobiernos locales para estructurar sus equipos preventivos.

Con esta votación, el proyecto quedó listo para ser despachado, consolidándose como una de las iniciativas clave del paquete de seguridad 2.0 impulsado por el Ejecutivo.