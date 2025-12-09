Colectivo Cantores que Reflexionan celebra 11 años con estreno de homenaje a Patricio Manns

Un homenaje coral inédito a Patricio Manns será el centro del concierto que el Colectivo Cantores que Reflexionan ofrecerá el miércoles 10 de diciembre, a las 19:30 horas, en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. La agrupación, que cumple once años de trabajo, fusionará en escena memoria musical y creación propia, presentando un arreglo especial que entrelaza fragmentos de seis canciones del emblemático compositor.

“Quisimos otorgarle nuestro sello coral, matizado con interludios vocales e instrumentales que le dan un relato de coherencia y unidad”, explica Leoncio Faúndez, director musical del grupo, sobre la pieza que prepararon para la ocasión. “Para nosotros, Patricio Manns es un faro poético musical que siempre nos impulsa a crear al lado de nuestro pueblo”.

La velada será un viaje por la música de raíz social. Además del estreno dedicado a Manns, el colectivo rendirá tributo a Violeta Parra con “Violeta Rebelde”, una composición que une los temas “El gavilán” y “En los jardines humanos”. También recordarán al Gitano Rodríguez con una versión de “Valparaíso”.

Uno de los momentos destacados será la interpretación del clásico “Nuestro Cobre”, que realizarán junto al invitado especial Eduardo Yáñez, referente del canto nacional y autor de este himno de la música comprometida chilena.

Once años cantando las historias del pueblo

El colectivo nació hace once años bajo el alero del homenaje “Mil Guitarras para Víctor Jara”, y desde entonces ha construido un camino que mezcla el rescate de los grandes autores con la creación original. “Surgió de la necesidad de juntarnos a cantar porque hay cosas que decir, historias que le pasan a la gente común y que muchos cantores populares han escrito”, señala Miguel Ángel Rozas, integrante de la agrupación.

Actualmente, el conjunto está formado por cantores populares autodidactas y músicos profesionales. “Lo que nos une es la identidad y el sentido de denuncia, el rescate de una música que hace una lectura crítica de la realidad”, sostiene **Pamela Ramírez, cantora y fundadora**.

El concierto en la Sala Master se presenta como una oportunidad para experimentar la potencia de un repertorio vivo, que honra la tradición sin dejar de dialogar con el presente. “La gracia de este colectivo es que recoge un diverso mundo social, gente que se pone al servicio de la música con un espíritu de comunidad”, finaliza Leoncio Faúndez.

Las entradas ya están a la venta a través de PortalTickets.