¿Cómo funcionará el transporte público para la segunda vuelta presidencial?

Las autoridades del Ministerio de Transportes informaron este martes el plan especial que regirá para este domingo 14 de diciembre, día de la segunda vuelta presidencial, con el objetivo de asegurar la movilidad de todos los ciudadanos hacia sus locales de votación.

En la Región Metropolitana, el plan se coordina con los principales operadores de transporte público. La Red Movilidad aumentará su oferta en un 80% durante la hora punta electoral, comprendida entre las 9:00 y las 14:00 horas, y en un 60% en el horario no punta, en comparación con un domingo habitual. Durante la jornada, equipos del Director de Transporte Público Metropolitano (DTPM) supervisarán la salida de buses desde los terminales y se realizará un seguimiento continuo “desde el Centro de Monitoreo de Buses (CMB) el funcionamiento de los buses en las calles de la capital”.

Por su parte, Metro de Santiago “contempla un aumento del 30% en la oferta de trenes respecto de un domingo habitual y refuerzo de personal en las estaciones con mayor afluencia”. Sus servicios comenzarán a las 7:00 horas, “permitiendo que los pasajeros puedan movilizarse con mayor comodidad y anticipación hacia sus lugares de votación”.

Tanto el metro como los servicios urbanos de EFE serán gratuitos durante el día. En el caso de EFE, los servicios de la red Central y Sur operarán con la programación de un domingo normal, pero con horarios adelantados. En tanto, el servicio Limache-Puerto, en la Región de Valparaíso, abrirá también a las 7:00 horas, con intervalos de 12 minutos y refuerzo con trenes dobles “para quienes se trasladen entre las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache”.

En el resto de las regiones, el plan incluye un fuerte despliegue para zonas rurales y aisladas. En conjunto con las delegaciones presidenciales, el Ministerio desplegará 1.696 servicios especiales en modos terrestres, marítimos y lacustres.

“Los horarios de funcionamiento de estos servicios son diferentes para cada una de las zonas, pero se ha procurado que sean desde el inicio hasta el final de la jornada electoral. A estos servicios especiales para elecciones, se sumarán aquellos servicios subsidiados que operan habitualmente en localidades rurales y aisladas (999 servicios), los que también estarán operativos el domingo 14 de diciembre”, detalló la cartera.

Asimismo, para las zonas reguladas se establecieron “planes operacionales especiales, con un aumento de frecuencias y con horarios más extendidos que los de un domingo normal”.

Cabe destacar que el beneficio de gratuidad “no aplicará para los buses del sistema Red Movilidad, principalmente porque el grueso de votantes realiza el proceso en establecimientos cercanos a sus domicilios, esto gracias al trabajo realizado por Servel que facilita la movilidad de los votantes”.