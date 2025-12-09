Diputada Ossandón (RN) a Kast previo al último debate: “Espero que para cada pregunta exista una respuesta razonable”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a los últimos días de campaña presidencial a cinco días de la segunda vuelta. “Veremos qué pasa hoy día en el debate, yo creo que las cosas están bastante definidas a esta altura”, afirmó la parlamentaria pensando en un triunfo seguro para José Antonio Kast.

Hoy es el último cara a cara entre ambos aspirantes a La Moneda, el organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). Para la parlamentaria, será clave el desempeño del candidato del Partido Republicano. “Si se cometen errores y no se contestan las preguntas (…) en el último debate esa estrategia no sé si sirvió tanto, es una estrategia que sí sirvió para los otros debates dado que eran ocho candidatos”, indicó.

Según Ossandón, a estas alturas, el desafío para su sector es que Kast se imponga por amplio margen. “Lo importante es que no se siga acortando la brecha, porque en el fondo las brechas también indican de alguna forma el futuro que podría venir. Si bien en política todo va cambiando, cuando hay una cosa más contundente, como cuando fue el rechazo con un 62%, hubo temas que quedaron de alguna forma zanjados por muchos años”, señaló.

En línea con lo anterior, expuso que espera que la derecha supere el balotaje con más del 58% de los votos a su favor. “Lo más cercano al 62% que vivimos con el rechazo. Es bastante ambiciosa mi meta, pero todo puede ser. Yo creo que va a ser importante lo que suceda hoy día (en el último debate)”.

Sobre las críticas al candidato republicano por su desempeño en los debates y sus evasivas, la diputada aseguró que se trata de una “estrategia en general, porque uno lo veía en los otros debates también, cuando uno decía, ‘pero cómo se va a hacer esto’. ‘Ya se verá, ya se verá’. Bueno, yo espero que eso se vea, porque yo no me imagino que la candidatura no las tenga resueltas, no digamos que le hacen preguntas tan tan creativas”.

“Espero que hoy día, teniendo como base el último debate y sabiendo, yo te diría que el 99% de las preguntas, que para cada una exista una respuesta razonable, que no sea tan de develar la estrategia, pero sí dejar a la gente con la tranquilidad de que el liderazgo de José Antonio Kast es uno que sabe, que entiende y tiene clarito cómo solucionar los problemas”, agregó.

En el caso de los cuestionamientos específicos por no responder el cómo se va a realizar el recorte fiscal y la expulsión masiva de migrantes en situación irregular, Ossandón indicó que: “Los programas no están escritos en piedra y pueden tener cambios en el camino. De repente existe cierta estrategia para ganar y luego se ve como se baja (…). En el tema de los migrantes, ahora vemos cómo hay voces reconocidas del mundo cristiano, Chomalí y algunos obispos han salido a hablar de que uno no puede causar una crisis humanitaria”.

En cuanto a las expulsiones masivas, la diputada Ossandón reconoció que no son factibles, sin embargo, sí se prometió: “Bueno, se dijo. Mi candidatura era otra y hoy día nuestro (Chile Vamos) compromiso es hacer todo lo posible para que no continúe este gobierno que ha sido para mi gusto un mal gobierno. Pero es un tema que efectivamente se vendió de esa forma, a la gente le hizo sentido, tuvo mucho rédito, porque en el fondo se sintió que ahí estaba la mano dura y eso es lo que las personas querían. Se gana de una forma y se gobierna de otra”.

Sobre las declaraciones del diputado José Carlos Meza (republicanos), quien abrió la discusión de indultos por razones humanitarias incluyendo a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, la parlamentaria afirmó, en primer lugar, que deberían acabarse los indultos presidenciales y definirse sólo de forma general y por ley.

“Yo creo que es bastante medieval lo que seguimos haciendo. Ahora, yo entiendo lo de José Carlos Meza en el sentido que él hablaba probablemente haciendo relación con algunos proyectos de ley presentados que hablan de tener una mirada distinta con aquellas personas que tienen enfermedades terminales, pero terminales de verdad o que tal vez estén con una enfermedad mental que ni siquiera se acuerden del error que cometieron. Yo creo que por ahí iba”, explicó Ossandón.

Sin embargo, agregó: “Personas que tienen más de mil años de condena es bastante difícil el indulto, incluso dado esas condiciones, pero son temas que debemos conversar partiendo por quitar el tema del indulto al Presidente de la República”.

“Por algo los crímenes de la humanidad tienen un tratamiento diferente, se consideran que son los peores porque el Estado es quien aprovecha su condición sobre una persona más débil, eso no quiere decir que yo los considere más o menos horrorosos que la pedofilia, creo que incluso la pedofilia es peor”, sumó.