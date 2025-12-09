Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 16 de marzo de 2026


Fuad Chahin carga contra Demócratas: “Es un partido en extinción”

El exdiputado de la colectividad lamentó el rumbo que tomó el partido y los apoyos expuestos hacia la candidatura de José Antonio Kast. Además, señaló que la intención de instalarse como fuerza de centro fue “un fracaso”.

El exdiputado de la colectividad lamentó el rumbo que tomó el partido y los apoyos expuestos hacia la candidatura de José Antonio Kast. Además, señaló que la intención de instalarse como fuerza de centro fue “un fracaso”.

Política

En esta carrera presidencial, el centro político se ha dividido entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Mientras partidos como la Democracia Cristiana se inclinaron por la candidata oficialista, Demócratas lo hizo por el republicano.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el exmilitante de ambas colectividades, Fuad Chahin, quien manifestó su apoyo por Jeannette Jara, se refirió al respaldo de sus excompañeros hacia Kast. “Mucha sorpresa, un poco de decepción también”, expuso.

“Sobre todo porque con ellos lo que hicimos fue tratar de construir una alternativa política como el partido Demócratas, que intentara articular un centro que estaba completamente atomizado, carente de carácter, de personalidad, de una impronta propia”, lamentó el exdiputado.

El también abogado catalogó como “un fracaso” los intentos de Demócratas en su estrategia, “toda vez que no fuimos capaces de articular una lista de centro”, acusando cómo su excolectividad terminó en una lista de centroderecha con Chile Vamos.

Chahin, no obstante, afirmó que “en segunda vuelta hay que tomar posición”. “En primer lugar tenemos el candidato Kast, candidato de partido único. Que no ha sido capaz de tener una coalición detrás de él, hay partidos que lo apoyan pero que no forman parte de su coalición electoral. Y que ha construido su liderazgo desde la base de denostar los acuerdos”, criticó.

“Eso es Kast, eso es lo que representa: la antítesis de lo que proponíamos desde Demócratas, un partido que buscara el diálogo, los acuerdos. En cambio, Jeannette Jara es la candidata de una coalición amplia, que están todos los partidos de la ex Concertación”, manifestó Chahin.

“¿Jeannette Jara por qué se proyecta? Porque siendo una persona de estrato humilde, profesional, ocupa cargos destacados en el Estado. En gobiernos en el que formamos parte”, insistió argumentando su apoyo hacia la candidata oficialista.

El exparlamentario llamó a su excolectividad como “un partido en extinción”. “Es un partido que no logró los mínimos legales para seguir existiendo. Hoy día esta diferencia de posiciones entre lo que hace Ximena Rincón, en que públicamente apoya a José Antonio Kast, y Matías Walker, el vicepresidente del partido, que toma una decisión distinta de mantener neutralidad, da cuenta de que es un partido que hoy día no tiene ninguna capacidad de volver a reconstituirse”, apuntó Chahin.

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