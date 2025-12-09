Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 16 de marzo de 2026


¡Histórico triunfo! Team de Olimpiadas Especiales Chile se corona campeón del mundo en baloncesto 3x3 en Puerto Rico

La selección chilena unificada alcanzó un histórico título mundial en San Juan tras superar a India por 5-4 en una final infartante.

Deportes

El Team Chile de Olimpiadas Especiales hizo historia en San Juan, Puerto Rico, al proclamarse campeón del mundo en el Mundial de Baloncesto 3×3 Unificado. La delegación nacional levantó el título tras derrotar en una emocionante final a la selección de India por un estrecho 5-4, quedándose con el oro en la División 5.
El equipo unificado, conformado por jóvenes con y sin discapacidad, tuvo un torneo de crecimiento sostenido, mostrando su mejor versión en los momentos decisivos. Chile superó a duros rivales como Arabia Saudita y la propia India, avanzando con carácter y sólidas actuaciones colectivas.

“Estamos viviendo una alegría inmensa, ya que con mis compañeros y amigos logramos un triunfo realmente emocionante. Dimos lo mejor de nosotros en cada partido y eso se reflejó en la cancha”, manifestó Exequiel Prado, capitán del equipo.

La final fue un partido vibrante, marcado por la intensidad defensiva y el empuje del conjunto chileno, que logró mantener la calma en los minutos clave para asegurar el triunfo y darle al país un nuevo título mundial en el deporte unificado.

“Estamos profundamente orgullosos de lo que lograron estos jóvenes en Puerto Rico. El inicio fue difícil, pero partido a partido, con esfuerzo y compromiso, fueron construyendo triunfos que hoy los coronan como campeones mundiales. Ahora nos preparamos para recibirlos en Chile y celebrarlos como se merecen. Este es un gran triunfo en la antesala de los Juegos Mundiales que nuestro país realizará en 2027.”, señaló Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile.

Este logro consolida el trabajo de Olimpiadas Especiales Chile, reafirmando su compromiso con la inclusión, el desarrollo deportivo y la representación del país en los escenarios internacionales más importantes.

Team Olimpiadas Especiales Chile está conformado por:

  • Exequiel Prado, atleta y abanderado.

  • Cristóbal Espinosa, atleta

  • José Ignacio Espinosa, atleta

  • Tomás Mora, compañero unificado

  • Gael Rojas, compañero unificado

  • Isabel Margarita Nuñez, asistente de entrenador

  • José Luis Campo, entrenador

