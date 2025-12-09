Incluirá tren temático y un concierto ciudadano: Gobierno alista broche de oro de las celebraciones por los 80 años del Nobel de Mistral

Este miércoles 10 de diciembre culmina un año de celebraciones dedicadas a la figura de Gabriela Mistral. Emblemática poeta, profesora y diplomática chilena que un día como ese, pero en 1945, recibía el Premio Nobel de Literatura que la transformó no solo en la primera persona latinoamericana en ser merecedora de esta distinción, sino también en la primera mujer.

Lo anterior, en un trabajo organizado por el Ministerio de las Culturas a través de una comisión bautizada con el mismo nombre de la artista, que tuvo como misión articular las más de 250 actividades realizadas a lo largo del país.

“Hoy tenemos una agenda en todo Chile con distintas actividades que han sido difundidas a través de chilecultura.gob.cl y gabrielamistral80.cl, que es el sitio web y el repositorio que se puso a disposición de la ciudadanía para dar a conocer cada una de estas iniciativas coordinadas desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, aunque muchas de ellas también han surgido desde la sociedad civil y la academia“, puntualizó la ministra Carolina Arredondo.

Además, la autoridad destacó que se trata de una agenda que se centró no solo en relevar su veta literaria, sino en alzar “su figura como pensadora, como una mujer humanista en su rol en torno a los derechos humanos, a la educación, a los derechos de los niños; en su visión en torno a la espiritualidad y la naturaleza, pero también como diplomática”.

Un cronograma que arrancó durante el primer semestre de este 2025 y culminará el 10 de diciembre con un gran concierto ciudadano programado para las 21:00 horas de en la Plaza de la Cultura, frente al Palacio de La Moneda, bautizado como “Chile canta a Gabriela”. Show donde se presentarán artistas como Joe Vasconcellos, Amparo Noguera, Nicole, Akriila, Javiera Parra, Zaturno y Horacio Salinas en un sentido homenaje a los textos de la poeta oriunda de Vicuña.

Fiesta a la que se sumará la iglesia y museo San Francisco que, además de realizar una misa en honor a la escritora, exhibirá la medalla original del Premio Nobel hasta las 19:00 horas. En tanto, tal como anunció la propia ministra Arredondo, se inaugurará la jornada de los 80 años del premio con la repartición gratuita de ejemplares del libro “Antología Ciudadana” en varias estaciones del Metro de Santiago y otros puntos neurálgicos del país a partir de las 7:30 horas.

Es en ese contexto que la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) inauguró durante la mañana de este martes 9 el “Tren de Gabriela Mistral“. Máquina que recorrerá la ruta Nos-Estación Central y que fue definida por el gerente general de EFE, José Solorza, como “un hito que refleja nuestro compromiso por fortalecer el rol del ferrocarril como espacio educativo, cultural y ciudadano“.

“Queremos que el tren no solo conecte territorios, sino que sea un lugar de encuentro con nuestra historia y elevar la experiencia de viaje de nuestros usuarios”, destacó Solorza.

“En EFE creemos profundamente en ese gesto: acercar la cultura a las personas, permitir que miles de viajeras y viajeros descubran en su ruta parte del legado de la primera Premio Nobel de Literatura de América Latina“, sumó sobre este carro, que en su interior exhibe la exposición “El legado de las palabras: Gabriela Mistral en cinco dimensiones” del Museo Histórico Nacional.

Sobre el legado que dejará esta celebración, Arredondo adelantó: “El proyecto de restauración de la Casa Museo en Paihuano de Gabriela Mistral ya cuenta con R.S. O sea, una recomendación satisfactoria. Todas las obras de restauración requieren pasar por ese trámite administrativo, el cual ya tiene el visto bueno y, por lo tanto, somos distintas las instituciones públicas que estamos buscando colaborar y dejar ese camino avanzado”.

“Sin duda que toda obra de restauración trasciende a un gobierno. No son hitos que sean fáciles ni rápidos, pero parte de eso tiene que ver con la coordinación que se ha estado desarrollando desde la delegación y en conjunto con Ministerio de Obras Públicas (MOP), que también es quien ha llevado principalmente este proyecto para poder dejar ese camino absolutamente encaminado —valga la redundancia— para las futuras administraciones que vengan“, cerró la secretaria de Estado.