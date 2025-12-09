Mosca de la fruta: matar al mensajero, no leer el mensaje

Chile desde 1995 suscribió un convenio internacional que compromete esfuerzos para mantener la condición de “país libre de la mosca de la fruta”, estableciendo sistemas de vigilancia mediante trampeo, y desplegando una política de erradicación cada vez que se encuentra un ejemplar.

Lo que no se sabe, es que la erradicación, a cargo del SAG y blindada legalmente por una resolución de apertura de campaña que emite el Servicio, supone una flexibilización de garantías constitucionales en los polígonos que se definan, imponiendo un abordaje químico agresivo, una pérdida del 100% de la producción de los huertos que están en un radio de 200 metros del hallazgo, y trabas a la comercialización a 7,2 kilómetros a la redonda.

En la comuna de Monte Patria hubo un primer hallazgo el 15 de mayo en la localidad de Tulahuen, la comunidad de inmediato propuso al SAG instalar un control carretero para evitar que la fruta eventualmente contaminada, bajara hacia los otros valles; pero solo pasado tres meses, se implementó una medida similar, a 40 kilómetros de distancia, cuando ya había 5 campañas abiertas y dos valles afectados.

Cada día vecinos con lágrimas en los ojos, de pena, de dolor, de impotencia, reportan nuevas arbitrariedades: “Están echando químicos en los naranjos al lado de la casa y mi hijo no puede exponerse”, “me piden papeles para transportar mi fruta los gestiono e igual me la quitan”, “la lentitud me dejó acachado con mandarinas y no me dejan dársela ni a las cabras de los vecinos”, “los fiscalizadores de la barrera de control dejan pasar camiones mineros cargados con fruta pagadas a precios de miseria”, “están arrasando con nuestro huerto que es faro agroecológico, nos retiran la fruta y la materia orgánica la meten en bolsas de basura, las echan en una zanja, la rocían con químicos y la entierran”, “cada vez que te informan te dicen cosas diferentes”, “nunca muestran las moscas que dicen que encontraron”… en fin, ineficacia, arrogancia, discrecionalidad, faltas de respeto, improvisación, son el pan de cada día.

Esto, para comunas fundamentalmente agrícolas como Monte Patria, es una catástrofe que devasta la vida campesina y el trabajo de temporada, pero cuando se pide que se declare zona de catástrofe para tener recursos frescos que permitan planes de recuperación y de reparación del daño, se nos dice que no podemos hacerlo porque somos “país libre de mosca de la fruta”. Planteamos que dejemos de ser país de mosca para poder tomar las medidas que nos permitan recuperar la condición, controlando adecuadamente los brotes, pero el gremio agroindustrial puso el grito en el cielo. Entonces pedimos que nos mostraran los protocolos que rigen a las y los funcionarios, para saber cuándo el actuar está apegado a norma y cuándo no, pero no se nos han mostrado.

Si a esto se suma que la mosca no daña la salud de las personas, sino solo la de las exportaciones, y que de hecho lo que realmente atenta contra la salud es la cantidad sobredimensionada de químicos que están echando en los huertos, la mayoría con acetamiprid como principio activo, letal para las abejas, pero además cuestionado en Europa por su neurotoxicidad y disrupción endocrina… inevitablemente surge la pregunta ¿estamos cuidando a quienes producen el alimento para el mercado interno o solo a quienes hacen negocio en el exterior? Lamentablemente pareciera ser que a los segundos, pues son los mismos que reciben subsidios millonarios, y movilizan al aparato público a su antojo cada vez que ven amenazados sus intereses.

A la agricultura familiar campesina, en cambio, que hace décadas viene sufriendo la escasez hídrica, ahora le devastan los suelos, le exigen formalización en el SII (dicen que para determinar la trazabilidad de la fruta, pero obligando a un formato incompatible con el multirubro a pequeña escala), le castigan la producción por varios años, aún a sabiendas de que los huertos son en su mayoría de adultos mayores que no tendrán cómo pararse de nuevo.

La situación llegó a tal nivel de tensión, que solicitamos una reunión con SAG nacional, la que se realizó el 3 de diciembre, a más de seis meses del accionar letal para la vida campesina, y entonces sí se recogió la urgencia de un abordaje colectivo, con activación del protagonismo local, poniendo en valor los saberes, y se comprometió evacuar una propuesta de gestión desde la comuna en el plazo de una semana, la que estamos trabajando, en la convicción de que no habrá estrategia efectiva ninguneando al territorio, y de que queremos ser parte de la solución. Urge abrirse a un abordaje integrador, que permita que otras comprensiones entren al ruedo, esas que no ven a las especies como enemigos a combatir, sino como indicadores biológicos de equilibrios perdidos que hay que restituir.

Se deben actualizar los convenios y las miradas, para posibilitar que si hay agricultura de pequeña escala o de subsistencia que quiere transitar, mantener o recuperar prácticas responsables con el ambiente y la vida, pueda hacerlo sin miedo a que le devasten sus huertos. Esto iría en la misma línea de las recomendaciones de la FAO, que exhortan a los Estados a promover la producción sana para la población y a potenciar políticas como los faros agroecológicos, escuelas vivas de soberanía y de reparación ecosistémica, a tono con los desafíos climáticos que enfrentamos.