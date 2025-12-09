Programa Comunidades Preparadas de Conaf: Gobierno refuerza estrategia contra incendios

El Presidente Gabriel Boric visitó este martes el sector de Águila Sur, en la comuna de Paine, para participar en una actividad de prevención de incendios forestales en el marco del programa Comunidades Preparadas de Conaf.

En la instancia también estuvieron presentes la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián; el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza; la directora regional metropolitana de Conaf, Elke Huss; y el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, junto a brigadistas y vecinos de la comunidad.

El Presidente destacó el rol organizativo de Águila Sur, que surgió tras el gran incendio que afectó al sector en 2015 y que motivó un trabajo comunitario sostenido con Conaf desde 2016.

En ese proceso, la comunidad desarrolló diagnósticos compartidos, rutas de evacuación, ejercicios de mapeo de riesgos y la creación de una brigada comunitaria de primer ataque, además de un cortafuegos de mil 600 metros de extensión.

“Aquí lo que nos enseña la comunidad de Águila Sur y que sabemos con certeza por la experiencia que hemos tenido, es que nadie se salva solo. El 99% de los incendios son provocados por acción humana, ya sea por negligencia o de manera intencional. Por eso es fundamental que todos seamos responsables en prevenir, de cuidarnos mutuamente”, expresó.

En esa línea, detalló que el Plan Nacional de Incendios contempla más de 160 mil millones de pesos, 77 aeronaves de combate, más de 300 brigadas y 4 mil 800 kilómetros de cortafuegos a lo largo del país.

“La verdad es que este año hemos tenido más incendios que en temporadas pasadas. Sin embargo, hemos logrado apagarlos antes y eso no es fruto del azar. Es gracias a que hay más recursos, a que ha habido capacitación, a que hay más conciencia de la ciudadanía respecto a lo desastroso que pueden ser los incendios”, argumentó.

Asimismo, se refirió a los avances en persecución a la intencionalidad, señalando que quienes provoquen incendios serán perseguidos hasta encontrarlos, recordando casos recientes como los incendios de Valparaíso.

Desde la comunidad, Helen Copelli, integrante del Comité Comunitario de Emergencias de Águila Sur, relató el trabajo que realizan en prevención, mitigación y primer ataque.

“Nuestra labor es estratégica por ser el primer ataque. Debido a nuestro compromiso, velamos por la protección de nuestros bosques, además de nuestras viviendas. Junto al programa de comunidades preparadas y el apoyo constante de Conaf, hemos traspasado fronteras territoriales”, dijo.

Valoró especialmente la incorporación de mujeres a labores tradicionalmente masculinas. “Hemos vencido paradigmas e integrado a las mujeres en la organización y también en el combate en línea de fuego. Antiguamente una labor destinada a los hombres ha reconocido el trabajo codo a codo del sexo opuesto”, agregó.

Cabe recordar que, el programa busca capacitar a sectores rurales y de interfaz urbano-forestal para reducir la vulnerabilidad de viviendas y entornos, además de fortalecer la respuesta comunitaria antes, durante y después de una emergencia.

El programa se enfoca en mejorar las características de las viviendas, modificar el entorno inmediato en función de la vegetación, capacitar a los habitantes y preparar una respuesta organizada ante amenazas. Entre sus beneficios está la reducción del riesgo territorial y el fortalecimiento de los lazos sociales y la autoprotección.

Hasta 2023 se habían implementado 236 comunidades en todo el país, cifra que aumentó a 275 en 2024. Conaf sumó otras 39 durante 2025, alcanzando un total de 314 comunidades.

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó dicho avance e hizo un llamado al Congreso a avanzar en el proyecto de ley para la prevención de incendios forestales y rurales, ingresado en 2023 y actualmente en segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado.

“Necesitamos que este proyecto siga avanzando, porque va a mejorar las capacidades del Estado para prevenir y mitigar los incendios y también mejorará la planificación urbana en los territorios de más riesgo”, cerró el Mandatario.