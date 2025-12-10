A 80 años del Nobel de Gabriela Mistral: las actividades y panoramas para celebrar a la poeta más grande de Chile

Este 2025 ha sido, definitivamente, el año de Gabriela Mistral. Emblemática docente, poeta y diplomática que un día como hoy, pero en 1945, se transformó en la primera persona latinoamericana y primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura.

Lo anterior, en una celebración que, desde el Ejecutivo, fue coordinada por el Ministerio de las Culturas sumando más de 250 actividades a lo largo de todo el país. Así, la mañana de este miércoles comenzó con la entrega gratuita de ejemplares del libro “Antología Ciudadana” en varias estaciones del Metro de Santiago y otros puntos neurálgicos del país, que arrancó cerca de las 7:30 horas.

En tanto, en la capital, son dos las instancias que marcarán la jornada: la apertura hasta las 19:00 horas de la iglesia y museo San Francisco que tendrá en exhibición una serie de objetos relacionados a la poeta. Entre ellos, la medalla original del Nobel recibido por Mistral.

Adicionalmente, a las 21:00 horas se llevará a cabo el concierto “Chile canta a Gabriela”, donde artistas de la talla de Joe Vasconcellos, Amparo Noguera, Nicole, Horacio Salinas, Javiera Parra y Catalina Plaza interpretarán varios pasajes alusivos a la vida y obra de la poeta en la plaza de la Cultura.

Sin embargo, el resto de las regiones del país también tendrán instancias para celebrar a la poeta. De hecho, en Coquimbo, su zona natal, estará disponible hasta el 31 de enero en el Museo Gabriela Mistral de Vicuña la exposición “Lucila Godoy a Gabriela Mistral: la huella masónica”. Un recorrido que examina el diálogo de la autora con varios actores del mundo intelectual y cívico ligados a la Masonería.

En tanto, el Centro Cultural Bosque Nativo de la Región de los Lagos tendrá hasta el 10 de enero la exhibición de las obras preseleccionadas en el III concurso de grabado de Puerto Varas, con la poeta como figura central.

Más cerca al extremo sur del país se realizará la presentación “Gabriela suena en Magallanes”, en un cruce de música y danza que realza la huella de la artista en su paso por la región, entre 1928 y 1920. Actividad agendada para el 19 de diciembre a las 18:00 horas en la Plaza Muñoz Gamero, ubicada frente al edificio de la Delegación Presidencial Regional de Punta Arenas.

Todos los panoramas se encuentran disponibles en el sitio gabrielamistral80.cl para todas y todos quienes quieran buscar un homenaje a Mistral en su comuna o ciudad.