A horas del fin de la campaña: Kast y Jara preparan actos de cierre y responden a coletazos del debate Anatel

Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara, están en la recta final de su carrera a La Moneda, pues este jueves se cumple el plazo legal para realizar campañas.

El martes por la noche ambos protagonizaron el último debate presidencial, organizado por Anatel y lo que viene ahora son algunas actividades acotadas en regiones y Santiago, además de sus cierres de campaña.

A diferencia de lo que ocurrió en primera vuelta, cuando realizó un acto multitudinario en el Movistar Arena, esta vez José Antonio Kast cerrará su campaña en Temuco, Región de La Araucanía, mismo lugar donde comenzó su aventura de segunda vuelta.

Sin embargo, este miércoles, el líder republicano se mantuvo en la capital y se reunió con un grupo de deportistas de alto rendimiento —entre ellos la levantadora de pesas, Fernanda Valdés— para discutir propuestas en esa materia.

En la instancia, el abanderado también respondió preguntas de la prensa, quienes le consultaron sobre uno de los temas que marcaron el debate de Anatel: su posición respecto a la Ley de 40 horas.

Kast afirmó que se trata de un “debate artificial” y detalló que tanto el planteamiento que apunta a una “revisión” de la Ley de 40 horas, como la idea de que se suspenda la legislación para el caso de las pymes, venían contenidos en planes complementarios a su programa.

“Si yo me remitiera solo al programa, ninguno de los temas que salió ayer están ahí, están en los planes de Gobierno que nosotros fuimos presentando semana a semana y que siempre dijimos que eran planes abiertos al debate y a la discusión. El tema de las pymes está en el Plan Sácate la Mochila y el tema de las 40 horas está en el Plan Más y Mejor Trabajo, uno de los planes que presentamos y que se ha ido mejorando”, indicó.

De acuerdo a Kast, “lo que nosotros señalamos con mucha fuerza es que ningún derecho adquirido se va a tocar y por eso nos sorprende tanto que en la franja paralela, se dediquen solo a decir cosas que son falsas o derechamente mentiras”, aseguró.

Jara: “Estamos muy cerca de ganar”

Por su parte, la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, estuvo la mañana de este miércoles en Peumo, Región de O’higgins, lugar donde firmó una serie de compromisos con los ciudadanos de la zona, vinculados a la vida rural y la agricultura.

Desde el podio, la candidata remarcó que más allá de los sondeos de opinión, que dan a Kast como ganador de segunda vuelta, todavía hay chances para remontar.

“Si mañana y pasado le ponemos todo el empeño, les aseguro que ganamos. Estamos muy cerca de ganar y va a depender exclusivamente de lo que pase en estos tres o cuatro días. Yo tengo el convencimiento de que que hoy día estemos aquí reunidos, en una zona de tanta historia, no es ni suerte ni azar, es un mensaje que la historia y la memoria nos da”, complementó.

La jornada de la candidata también se vio marcada por sus dichos en el debate Anatel, específicamente las declaraciones acerca de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Sobre la ganadora del Premio Nobel de Paz, Jara sostuvo que “ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”.

La representante del oficialismo reiteró sus dichos en la actividad realizada en Peumo. “Como dije ayer, no conozco a la señora Machado, he escuchado por la televisión que algunos criticaron su Nobel, porque habría intentado un golpe o promovido un golpe y promovido elecciones. Más nada, yo quiero gobernar Chile. Lo de Venezuela y Machado es un tema de ellos. Lo decidieron los jueces del Premio y no sé qué decir yo, es cosa de ellos”, insistió.

Esta tarde a las 18:30 horas, Jara realizará un cierre de campaña en la Plaza Matte de la comuna de Puente Alto. No obstante, su última actividad será este jueves en la Región de Coquimbo.