Alcalde de Independencia por Ley de Seguridad Municipal: "Es un punto de partida más que uno de llegada"

Tras dos años de tramitación, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la Ley de Seguridad Municipal. El hito fue valorado por el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, pero el edil cuestionó que la tramitación haya demorado tanto tiempo.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Iglesias aseguró que la tramitación fue muy larga, teniendo en cuenta que “la necesidad de tener una Ley de Seguridad Municipal era bastante urgente”.

“Así lo planteamos distintos alcaldes de todos los lados políticos, la necesidad de reconocer a los funcionarios de seguridad municipal, entregarles herramientas, atribuciones para poder enfrentar los problemas que ya tenemos en la calle, donde los funcionarios de seguridad municipal son la primera línea, muchas veces ante la violencia y la delincuencia que hay en las calles”, comentó.

“La discusión fue lenta y si uno es honesto, desde la última modificación importante, que fue la discusión que dimos a principios de año, en enero, febrero, hasta ahora, el cambio fue casi nada. Uno a veces no entiende muy bien la lentitud en el avance de los procesos”, afirmó.

De todas maneras, el alcalde de Independencia destacó varios elementos de la nueva legislación, entre ellos, el apoyo financiero a los municipios que tengan dificultades presupuestarias para financiar medidas de seguridad, de parte del Ministerio de Seguridad Pública.

Además, el jefe comunal relevó “la coordinación institucional, de los datos que vamos a tener con el Ministerio Público, con el Ministerio de Seguridad Pública, con las policías” y que ahora las municipalidades puedan contratar personal de seguridad bajo el Código del Trabajo.

“Pero sin duda el punto más importante es la entrega de nuevas atribuciones, herramientas a los funcionarios de seguridad pública, desde la posibilidad de pedir identidad en un control, hasta tener instrumentos como el arma taser, para enfrentarse al delito en el día a día”, indicó.

De acuerdo a Iglesias, la Ley de Seguridad Municipal, es “un punto de partida más que un punto de llegada”. A su juicio, se puede seguir avanzando en algunos aspectos, por ejemplo, otorgar facilidades a los municipios para realizar decomisos.