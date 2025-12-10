Boric en presentación del Informe 2025 del INDH: “Los derechos humanos no son patrimonio de ningún sector político”

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles la presentación del Informe Anual 2025 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En su intervención, el Mandatario mencionó la importancia del organismo y advirtió sobre intentos de relativizar su rol. “Los derechos humanos no son patrimonio de ningún sector político en particular”, afirmó, subrayando la necesidad de fortalecer el trabajo institucional en un contexto que calificó como desafiante.

Boric vinculó el documento con los avances del Plan Nacional de Búsqueda, cuya evaluación bianual la recibió horas antes, y enfatizó la responsabilidad del Estado en esclarecer las desapariciones forzadas. “Fue el Estado el que hizo desaparecer y asesinó a personas (…) es el Estado el que tiene que hacerse responsable”, sostuvo.

El informe, en su primer capítulo, recuerda que la plena satisfacción del derecho a la verdad sigue siendo una tarea pendiente, en parte debido a un marco legal de archivos que aún se rige por una normativa de 1929 y excluye a las Fuerzas Armadas y policiales de entregar documentación al Archivo Nacional.

En esa línea, el Presidente citó algunas medidas legislativas e institucionales de su administración, como la ley que crea la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y la creación del Archivo Nacional de la Memoria. “Las recomendaciones del INDH tienen que traducirse en políticas públicas concretas (…) no son sólo declaraciones de intenciones”, añadió.

En su discurso, Boric abordó además la preocupación por la violencia escolar. En tanto, el informe del INDH describe brechas persistentes en educación, incluyendo problemas en infraestructura, limitaciones en el Sistema de Admisión Escolar y un peso excesivo del SIMCE en la evaluación de establecimientos.

En materia migratoria, el Mandatario llamó a considerar la dimensión humana de los desplazamientos y relató el caso de un niño venezolano que llegó al país junto a su familia. “Cuando como sociedad comenzamos a perder la humanidad, perdemos todo”, afirmó.

El libro dedica un capítulo completo a este tema, señalando que las personas en movilidad enfrentan dificultades para acceder a mecanismos de regularización y, por ende, a derechos como salud, educación, vivienda y trabajo decente.

Tras la intervención del Presidente, el director del INDH, Yerko Ljubetic, presentó los contenidos del documento, destacando que “no es un simple acto protocolar, es un acto profundamente democrático”. Según sus palabras, el informe constituye una evaluación anual del Estado sobre sí mismo.

El director fue enfático al señalar que “nuestra voz (…) es una voz necesaria para Chile y para la democracia”, especialmente en un escenario donde la corrupción ha adquirido alta connotación pública. El informe desarrolla la idea de que estos casos socavan la legitimidad democrática y comprometen las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Ljubetic advirtió sobre los riesgos al derecho a la libertad de expresión, destacando que “la evidencia es notoria respecto al creciente espacio no regulado donde los flujos de mala información, fake news y discursos tóxicos adquieren fuerza”.

El texto identifica dos grandes desafíos: la restricción de la libre circulación de ideas (por fenómenos como la concentración mediática y barreras de acceso a información pública) y el aumento de discursos de odio, especialmente dirigidos a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQA+.

Respecto de educación y migración, Ljubetic recalcó la necesidad de fortalecer el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la educación. En esa línea, sostuvo que en el caso de la población migrante “el aporte que hacen al PIB es superior a su peso poblacional”, enfatizando que avanzar en procesos de regularización y garantizar derechos sociales es indispensable para la cohesión social.