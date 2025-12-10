Colectivo Bugambilia lanzará fanzine que rescata la memoria de Hilda Saldívar

Con un enfoque de género y contra la discriminación por edad, el Colectivo Bugambilia —organización interdisciplinaria de mujeres fundada en 2018— ha trabajado activando memorias de lucha y resistencia de madres de víctimas de la dictadura. Su próximo hito será el lanzamiento del tercer fanzine titulado “1974: una madre siembra una semilla – Hilda Saldívar”.

La publicación, ilustrada por Loreto Contreras (@dibujosdeloreto), recoge el relato en primera persona de Hilda Saldívar, pobladora del sector sur de Santiago, madre de seis hijos e integrante histórica de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En sus páginas, Hilda comparte fragmentos de su vida, su participación en comisiones de bienestar y propaganda, y su incansable búsqueda de Gerardo Ernesto Silva Saldívar, su hijo detenido y hecho desaparecer el 10 de diciembre de 1974.

El fanzine no solo es un testimonio íntimo, sino también un registro de la organización entre mujeres que, movidas por el amor filial y la solidaridad, transformaron el dolor en acción política. “Juntas fueron venciendo el miedo y desafiando a la tiranía”, destaca el colectivo, subrayando los lazos afectivos que les permitieron contenerse y resistir colectivamente.

El lanzamiento se realizará el sábado 13 de diciembre a las 16:00 horas en la Biblioteca del Círculo de Periodistas (Amunátegui #31, 3er piso, Santiago). La actividad contará con la presencia de Hilda Saldívar, una muestra del proceso creativo del fanzine y una dinámica participativa abierta a los asistentes.

Esta nueva entrega se enmarca en el trabajo político y de memoria que el Colectivo Bugambilia ha sostenido desde su creación, visibilizando las historias de mujeres que, como Hilda, convirtieron su lucha personal en un acto colectivo de resistencia.