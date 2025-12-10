¿Cuáles son las cifras oficiales de los homicidios en Chile?

En el debate presidencial Anatel de este martes, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a las cifras de homicidios. Durante una de sus intervenciones, afirmó equivocadamente: “Cuando hay 1 millón 200 mil personas que mueren asesinadas al año…”. Tras ser señalado, rectificó diciendo que “son 4 mil 500 personas asesinadas en este Gobierno hasta ahora”, una cifra que tampoco es exacta.

Según el Reporte de Homicidios 2024 del Ministerio Público, publicado en agosto por la Fiscalía Nacional, entre 2020 y 2024 hubo 5 mil 793 víctimas de homicidios consumados. El desglose de los últimos años es el siguiente:

• 2022: se alcanzó un peak histórico con mil 330 víctimas y una tasa de 6,7 por cada 100 mil habitantes.

• 2023: el total de víctimas fue de mil 249, con una tasa nacional de 6,3 por cada 100 mil habitantes.

• 2024: se registraron mil 207 víctimas, lo que resultó en una tasa de 6,0 por cada 100 mil habitantes. Respecto a 2023, esto representa un descenso del 3% en el total de víctimas.

El propio informe detalla que la tasa de 2024 (6,0) implica un descenso del 4% respecto al año anterior. Si bien es la más baja de los últimos tres años, se mantiene por encima de los niveles de 2021 y años anteriores. El reporte agrega que desde 2016 se observaba una tendencia al alza, con una baja en 2021 que pudo deberse al efecto de la pandemia por Covid-19.

En cuanto a 2025, datos del Ministerio de Seguridad Pública indican que, en el primer semestre, se reportaron 511 víctimas de homicidios consumados y una tasa de 2,5. Estas cifras son elaboradas por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV).

Considerando el período desde enero de 2022 hasta junio de 2025, las cifras oficiales registran 4 mil 297 homicidios consumados en Chile.