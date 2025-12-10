El año teatral 2025 en Santiago: una temporada para pensar la memoria, el presente y el futuro

Durante 2025 mi vínculo con la escena teatral fue, nuevamente, una práctica de seguimiento y observación frecuente. Asistí en promedio a diez o doce funciones al mes. Seguí semana a semana la cartelera a través de la conducción del programa Tomar Palco y del espacio de comentarios en Semáforo, de Radio Universidad de Chile. Sumé a ese registro los cursos de análisis y crítica realizados con estudiantes de teatro a lo largo del año y la asistencia a festivales en Santiago y fuera de Chile. La mirada que acá se propone surge de ese cruce.

Conviene aclararlo desde el inicio. Hoy ningún crítico alcanza a ver todo lo que se presenta en la ciudad. El volumen de estrenos crece, las temporadas se reducen a pocos días y la concentración de funciones entre jueves y domingo obliga a tomar decisiones que dejan fuera montajes que merecerían mayor atención. La selección se construye en ese contexto. No pretende ser un mapa exhaustivo. Es una cartografía razonada de aquello que, entre todo lo visto, dejó una huella más nítida.

Para ordenar las obras que me parecieron más relevantes establecí diez parámetros de observación. El primero tiene que ver con el impacto que las obras dejan en los espectadores. Imágenes, ideas o afectos que permanecen y que abren conversación. El segundo es la pertinencia. Montajes que dialogan con tensiones reconocibles en la vida de las personas: memoria, precariedad, vida digital, violencia, crisis. A esto se suma la perspectiva desde la cual se habla. Género, clase, territorio y generación aparecen como posición asumida.

Otro criterio es el repertorio. Me interesan las obras que amplían el mapa mental del teatro que se hace a nivel local. Nuevas autorías, relecturas de textos conocidos, incursiones en géneros poco transitados. Valoro además la investigación que sostiene ciertas propuestas. Cuando se percibe un trabajo de archivo, de campo o de indagación conceptual que respalda las decisiones en escena. La búsqueda de riesgo también fue determinante. Cruces de lenguajes, dispositivos no evidentes, modos distintos de poner en juego la relación con los públicos.

En un plano más clásico aparecen la coherencia entre forma y contenido, la dirección como mirada reconocible, la dramaturgia como estructura capaz de sostener conflictos significativos y la actuación como lugar donde finalmente se encarna todo lo anterior. No todas las obras seleccionadas sobresalen por igual en cada punto. Lo que comparten es una combinación especialmente fértil de varios de estos campos.

A partir de esos criterios decidí agrupar el conjunto en cinco bloques. En primer lugar, los mejores estrenos de autoría nacional, que constituyen el núcleo de la temporada. Allí aparecen las obras que, desde muy distintas poéticas, piensan el país y las subjetividades que lo habitan. Luego, los mejores montajes de textos contemporáneos de procedencia extranjera, donde interesa tanto la elección del texto como la lectura que se hace de él en Santiago. El tercer grupo reúne los mejores remontajes de textos clásicos nacionales. El cuarto, los mejores remontajes de textos clásicos universales, que muestran cómo el canon se vuelve incómodo y productivo cuando se lo lee desde el presente. Finalmente, he reservado un espacio para otros lenguajes: trabajos que expanden el campo escénico hacia el teatro de objetos, el circo contemporáneo o la teatralización de la lucha libre.

¿Qué se puede inferir de este ejercicio? En primer lugar, que el año teatral 2025 en Santiago estuvo marcado por una conversación persistente con la historia reciente y con una perspectiva de futuro estrecha. Varias de las obras destacadas usaron el archivo, el testimonio o la relectura de casos emblemáticos para interrogar la transición, la memoria y las violencias naturalizadas. No se trata de un gesto nostálgico. Es una insistencia en revisar los relatos que sostienen la idea de país y que es recurrente en el teatro chileno de las últimas tres décadas.

Al mismo tiempo se observa una atención creciente a las subjetividades fracturadas: familias al límite, generaciones exhaustas, cuerpos expuestos a la precariedad económica y a la sobrecarga emocional. El teatro se ocupa de vínculos concretos, de biografías reconocibles, y desde allí llega a las preguntas estructurales. El malestar social aparece filtrado por relaciones de pareja, trabajos precarizados, duelos que no encuentran ritual, deseos de fuga hacia lugares que quizás no existen y que se traducen en una generación que no visualiza un futuro posible.

Otro rasgo es la voluntad de revisar el repertorio. Los clásicos nacionales regresan en clave crítica. Los textos universales se leen desde la digitalización de la vida cotidiana, la desigualdad contemporánea o la crisis de los modelos de éxito. En esto contribuyó la línea de apoyo del Ministerio de las Culturas a los teatros dependientes de universidades públicas y privadas. Hay uso activo de textos que todavía permiten nombrar conflictos, ahora cruzados por pantallas, algoritmos y nuevos lenguajes musicales.

Finalmente, se consolida un campo escénico que no cabe en la etiqueta de teatro de texto y que exigen mover la mirada y el oído hacia zonas donde el cuerpo, el riesgo físico y el diseño sonoro se convierten en formas de pensamiento.

Esta revisión no busca clausurar el sentido de la temporada. Aspira a ofrecer un orden posible para un año particularmente fértil. Una invitación a mirar de nuevo y a reconocer que, en medio de la saturación de ofertas y de la fragilidad de las temporadas, el teatro que se hace en Santiago sigue produciendo signos intensos sobre el país que somos y el que todavía no terminamos de imaginar.

Mejores estrenos de autoría nacional

Nueva Zelanda / Estampida humana. Aprendan del fuego. Perro muerto. Razones para no morir. Recuérdame mi vida. Carrera. Flora y Flora. Conty. Montegrande. Cautivo (lado A).

Mejores montajes de textos contemporáneos

Hermanas. Glengarry Glen Ross. La verdad.

Mejores remontajes de clásicos nacionales

Tres Marías y una Rosa. La pequeña historia de Chile. La mantis religiosa. Ánimas de día claro.

Mejores remontajes de clásicos universales

Bodas de sangre. Acreedores. Las tres hermanas.

Lenguajes expandidos

Ada. Máquina de gloria y olvido. Luisa de América.

Sobre las obras del recap:

Mejores estrenos de autoría nacional

Nueva Zelanda. La obra de Antenor Allendes y La Desideria Teatro imagina un Santiago futuro, agrietado y al borde del derrumbe, donde un grupo de personajes se aferra a la fantasía de emigrar a un país ideal mientras todo alrededor parece desmoronarse. A través de situaciones absurdas y comedia negra, la obra expone el cansancio, la precariedad afectiva y el deseo de fuga de una generación que no termina de encontrar su lugar frente a la falta de futuro en que incluso el transhumanismo opera como efecto placebo. Estrenada en Teatro Camilo Henríquez.

Estampida humana. La obra de la compañía Bonobo -con dramaturgia de Pablo Manzi y dirección de Andreina Olivarí- articula tres historias (una junta de vecinos enfrentada a personas en situación de calle, una tienda de deco-hogar al borde de la ruina y una célula clandestina al interior de Carabineros) para pensar el miedo, la violencia y la pérdida de sentido de comunidad en el Chile post estallido social. El montaje se mueve entre el delirio, el desconcierto y el humor, tensionando permanentemente la posición del espectador frente a un país que percibe el espacio público como amenaza. Estrenada en GAM – Teatro a Mil.

Aprendan del fuego. Creación del Colectivo Pierre Menard con dirección de Ítalo Gallardo y dramaturgia de Tomás Henríquez, es una pieza de teatro documental y conferencia performativa en torno a la figura de Carlos Lehman. A partir de una investigación extensa en archivos, testimonios y documentos inéditos, la obra sigue las huellas de este funcionario de las fuerzas armadas que se infiltró en círculos artísticos y políticos, cruzando arte contemporáneo, memoria histórica y ética de la representación. La performance de Heidrun Breier sostiene un dispositivo escénico con gran precisión y permite redescubrir un episodio clave en la producción del escritor Roberto Bolaño. Estrenada en Matucana 100.

Perro Muerto. En la obra de Ignacio Peralta y la compañía Nuevenoventa, una funeraria familiar al borde de la quiebra debe hacerse cargo del cuerpo de un ex–oficial condenado por crímenes de lesa humanidad. A partir de esa situación límite, el montaje cruza memoria, trauma y supervivencia económica, construyendo un retrato generacional donde la rabia y la desilusión se mezclan con un humor negro incómodo. Dirección compartida de Ignacio Peralta y Sofía Güiraldes. Estrenada en Teatro del Puente.

Razones para no morir. Con dirección de Cristián Marambio, la obra se presenta como una versión libre de dos textos de Jorge Díaz, trasladando su humor corrosivo y su mirada sobre el horror a un relato concentrado en la figura del Hijo del camionero. La puesta combina drama y comedia negra para hablar de origen, culpa y renacimiento, con actuaciones muy afinadas de Néstor Cantillana y Carla Casali. Estrenada en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno.

Recuérdame mi vida. La obra de Emilia Noguera con dirección de Jesús Urqueta aborda la relación entre una mujer diagnosticada con Alzheimer precoz y su hija veinteañera, evitando el melodrama para trabajar una emoción contenida, llena de detalles mínimos que van modificando el vínculo. El montaje construye una delicada coreografía de gestos, silencios y pequeños desajustes que hacen visible cómo la enfermedad reordena la memoria con la música de E. Morricone de fondo. Destacan las actuaciones de Paola Giannini y Sara Becker. Estrenada en Teatro Zoco.

Carrera. Creación de Tryo Teatro Banda que repasa la vida de José Miguel Carrera desde la marca registrada de la compañía: actuación vertiginosa, relato histórico y música en vivo. Sebastián Vila encarna al prócer mientras Francisco Sánchez interpreta a todos los personajes que lo rodean, en un juego escénico de enorme precisión y humor. La obra revisita una figura canonizada de la Independencia desde una mirada crítica, lúdica y contemporánea. Estrenada en Teatro Finis Terrae.

Flora y Flora. Escrita por Isidora Stevenson y dirigida por Javiera Mendoza, la obra se interna en una genealogía femenina atravesada por secretos, silencios y abusos que se transmiten entre generaciones. La relación entre una nieta que busca contactar a su abuela muerta abre un viaje donde lo poético y lo cotidiano se entrelazan, sostenido por un trabajo actoral de Catalina Saavedra y Belén Herrera de enorme sutileza. El montaje convierte la tragedia en un espejo del presente. Estrenada en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno.

Conty. Escrita por Clama Vargas, dirigida por Carlos Briones y con actuación de Coca Miranda, la obra desarrolla el relato en primera persona de una mujer lesbiana encarcelada por haber matado, en defensa propia, a uno de los hombres que la violó “correctivamente”. Su fuerza reside en la actuación, en el dispositivo íntimo de la puesta y en la capacidad de transformar un caso particular en denuncia colectiva. Estrenada en Teatro del Puente.

Montegrande. Escrita y dirigida por Bosco Cayo, la obra imagina la noche anterior al funeral de Gabriela Mistral en su pueblo natal: el cuerpo embalsamado de la poeta regresa y las mujeres del lugar preparan una despedida que pronto se ve interrumpida por otra muerte. Desde esa ficción, el montaje propone una mirada contemporánea sobre la figura de la Premio Nobel y el dispar impacto de su herencia con un cruce llamativo de recursos y referencias. Estrenada en GAM – Santiago Off.

Cautivo (lado A). Con dramaturgia de María Gracia Omegna y dirección de Andreina Olivarí para el Colectivo Público, la puesta ficciona el secuestro de Cristián Edwards en 1991 a partir de una investigación que tomó como eje el libro de Juan Cristóbal Peña (Jóvenes pistoleros). La obra convierte el episodio en una comedia absurda y feroz sobre clase, violencia política y relato mediático, en la que el humor expone las contradicciones de la época. Su escritura y enfoque dialogan con la línea que ha desarrollado la compañía Bonobo —comedia incómoda, política y de alta precisión dramatúrgica—, dejando abiertas preguntas que requieren perspectiva histórica. Estrenada en GAM.

Mejores montajes de textos contemporáneos

Hermanas. La obra de 2019 del francés Pascal Rambert sitúa a dos hermanas en una zona de guerra verbal en torno a la inminente muerte de la madre y convierte la palabra en un arma de precisión emocional. La escena se sostiene casi exclusivamente en el texto y en el duelo actoral, levantando un teatro de la crueldad íntima donde amor y resentimiento coexisten. Dirigida por Alejandro Castillo, la versión subraya el poder del texto y del trabajo actoral de Francisca Walker y Coca Miranda como columna vertebral. Estrenada en Matucana 100.

Glengarry Glen Ross. Versión dirigida por Álvaro Espinoza que lleva el texto de 1983 de David Mamet al paisaje chileno del exitismo y la venta despiadada con un trabajo preciso sobre el ritmo y la tensión entre los personajes. El elenco sostiene con solvencia la violencia verbal y el patetismo de vendedores al borde del derrumbe. El diseño escénico y de iluminación de Cristián Reyes le otorga una estatura extra a la puesta en escena. Permite leer la obra como una radiografía reconocible de las lógicas del capitalismo local. Estrenada en Teatro Municipal de Las Condes.

La verdad. La obra del dramaturgo francés Florian Zeller, estrenada originalmente en 2011 y montada desde entonces en más de treinta países, se confirmó en 2025 como un clásico contemporáneo de la comedia sobre la mentira. La versión dirigida por Álvaro Viguera y protagonizada por Camila Hirane, María Gracia Omegna, Álvaro Espinoza y Nicolás Saavedra, trabajó con precisión el juego de ocultamientos y versiones cruzadas en la pareja. Estrenada en Teatro Zoco.

Mejores remontaje de clásica nacionales

Tres Marías y una Rosa. La obra se presentó en 2025 en una versión dirigida por Loreto Valenzuela, reafirmando la vigencia de este clásico sobre obreras textiles, trabajo y dignidad. La propuesta apostó por un elenco femenino compacto y por una puesta sobria, centrada en la palabra y en la cohesión del coro de voces. El montaje destacó por la manera en que revisitó el contexto de la dictadura, sin perder humanidad ni sentido del humor. Estrenada en Teatro Ictus.

La pequeña historia de Chile. Texto de Marco Antonio de la Parra cuya primera versión se estrenó en los años 90, se releyó en 2025 en una nueva puesta dirigida por Francisco Krebs. El trabajo hizo dialogar el tono lúdico y corrosivo del texto con un elenco que aportó una nueva impronta y un diseño escénico simbólico. La actualización subrayó la pertinencia del debate sobre el derrumbe de la educación pública y la forma en que escuela e historia siguen siendo territorios en crisis. Estrenada en Teatro Finis Terrae.

La mantis religiosa. Bajo la dirección de Alexandra von Hummel, el texto de Alejandro Sieveking se presentó en 2025 con un enfoque que afinó la tensión entre comedia negra y drama íntimo. La dirección explotó la ambigüedad moral de los personajes y construyó escenas de precisión rítmica, apoyada en actuaciones sólidas. El montaje puso en relieve las tramas de manipulación, deseo y poder en lo doméstico, haciendo que el texto se leyera con sorprendente actualidad. Estrenada en Teatro UC.

Ánimas de día claro. La versión dirigida por María José Pizarro trabajó con especial énfasis el uso de máscaras y el trabajo corporal del elenco, potenciando la dimensión onírica del texto de Alejandro Sieveking. La puesta puso en primer plano la mezcla de humor, melancolía y fantasía que atraviesa la anécdota original y refrescó la perspectiva costumbrista. El resultado fue un montaje que gracias a las actuaciones conectó el universo del autor con la sensibilidad escénica actual. Estrenada en Teatro Sidarte.

Mejores remontajes de clásicos universales

Bodas de sangre. La directora Mariana Muñoz adaptó el texto de Federico García Lorca al formato musical, con un cancionero donde predominan sonoridades populares latinoamericanas y guiños a estilos locales. El elenco de actores-músicos-cantantes y el diseño integral de Pablo de la Fuente articularon escena y música en un flujo armónico. La obra destacó por incursionar en un género poco explorado para el repertorio clásico. Estrenada en Teatro Finis Terrae.

Acreedores. La dirección de Alexis Moreno para el texto escrito por August Strindberg a fines del siglo XIX tensionó al máximo la violencia emocional del triángulo amoroso en que se sostiene la pieza. Con Paloma Moreno, Mario Horton y Francisco Reyes, el montaje trabajó una actuación expuesta, apoyada en escenografía austera y una iluminación que sigue el clima afectivo de la escena. La relectura hizo que los temas de manipulación, celos y deudas en la pareja se vieran brutalmente contemporáneos. Estrenada en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno con producción de FITAM.

Las tres hermanas. Versión del texto de Antón Chéjov dirigida por Ángelo Solari que situó a las hermanas Prozorov en un presente dominado por la vida digital, los avatares y un mundo virtual construido a partir de sus propios deseos. La puesta trabajó la obra como una simulación en loop, donde realidad y entorno virtual se contaminan, reforzando la sensación de tiempo suspendido. La lectura dialogó con IA, pantallas y redes, convirtiendo el clásico en una reflexión sobre cómo hoy habitamos identidades paralelas y futuros aplazados. Estrenada en Teatro UC.

Lenguajes expandidos

Ada. Creación del laboratorio escénico O’Ryan Lab, la obra se enmarca en la línea de teatro de objetos y marionetas. Se inspira en la historia real de una joven iñupiat que sobrevive en el Ártico. Marionetas, máscaras y música en vivo se conjugan para construir una atmósfera hipnótica. El paisaje polar, el hielo, el silencio y la espera se vuelven materia sensible para un amplio arco de públicos. Estrenada en Teatro Viajeinmóvil.

Máquina de gloria y olvido. Dirigida por Marco Orellana, la puesta articuló circo contemporáneo, performance y memoria a partir de la historia de los ascensores de Valparaíso y su progresivo abandono. El montaje trabajó con la técnica de suspensión capilar para evocar caída, detención y riesgo, poniendo en escena la fragilidad de una ciudad construida en pendientes. La pieza se sostuvo además en un diseño sonoro que cruzó ruido mecánico y capas electrónicas. Presentada en Matucana 100.

Luisa de América. Con dirección de Martín Erazo, el montaje teatralizó el universo de la lucha libre y sus mitologías, y trasladó al escenario los códigos del ring, los personajes extremos y la épica popular del combate con sus reglas, máscaras y gestos para leer las variantes de la lucha en América Latina y proponer metáforas de otras pugnas: género, clase, migración, identidad. Un mix de coreografía y espectáculo deportivo. Estrenada en CEINA.