¡Es Patrimonio de la Humanidad! UNESCO confirma reconocimiento del Circo de Tradición Familiar Chilena

El Circo de Tradición Familiar en Chile es Patrimonio de la Humanidad. Así lo confirma el gobierno luego de presentar en Nueva Delhi (India) la candidatura de esta tradición para sumarla en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La sesión clave se desarrolla desde el 8 y hasta el 11 de diciembre. El encuentro del Comité Intergubernamental reúne a las delegaciones de los Estados Parte encargados de evaluar las candidaturas de este año, entre ellas, la que presentó nuestro país. El proceso, impulsado por las comunidades circenses desde 2017, contó con amplia participación, instancias de validación y 657 cartas de apoyo.

“Esta es una gran noticia para Chile. El Circo de Tradición Familiar es parte de la cultura, patrimonio e identidad de nuestro país, ha cautivado a distintas generaciones y también ha cumplido un rol fundamental en la democratización y descentralización de la participación cultural, lo que los ha llevado a transformarse en una de las manifestaciones artísticas más populares y queridas del país”, dijo la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, tras confirmarse el anuncio.

Con este reconocimiento, el Circo de Tradición Familiar en Chile, se suma a otras manifestaciones nacionales reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, como los Bailes Chinos, el Universo Cultural Aymara y la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca.

La postulación presentada por el Estado de Chile, junto al trabajo de una vasta comunidad cultora con presencia en todo el territorio nacional, buscó el reconocimiento global para esta manifestación cultural de carácter nacional, cuyo núcleo es el modo de vida trashumante asociado al espectáculo circense tradicional chileno, articulado en torno a familias y clanes circenses que han mantenido vigentes decenas de oficios dentro del tejido social del circo tradicional.

La delegación chilena está integrada por la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari, y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Kudo, quienes encabezan la representación institucional.

En representación de la comunidad circense viajaron Joaquín Gastón Maluenda, María Elena Andrich, Bruno Caprario, Sandra Yamilé Miquel, Marioli Victoria Aguirre y Maximiliano Agustín Astudillo, cultores y cultoras con una trayectoria reconocida en el circo tradicional.

“Estamos muy felices porque es un logro para todo el circo chileno e internacional. Es un granito de arena que va a ir a todos los países del mundo y ojalá que se abran las puertas para que, de una vez por todas, (el circo) esté en el lugar que se merece” comentaba Joaquín , conocido como “El Tachuela Grande”, previo a la presentación.