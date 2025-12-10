Fallece a los 87 años Pablo Rodríguez Grez, abogado de Augusto Pinochet y fundador de Patria y Libertad

Este miércoles se confirmó la muerte de Pablo Rodríguez Grez, abogado, académico y fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad, reconocido por su férrea oposición al gobierno de la Unidad Popular. El jurista falleció a los 87 años, pocos días antes de cumplir 88, producto de complicaciones derivadas de una cirugía, según informó El Mercurio.

Rodríguez Grez se tituló de Derecho en la Universidad de Chile en 1962, donde recibió el reconocimiento como mejor alumno de su generación. Dedicó gran parte de su vida a la docencia, llegando a ser profesor titular de Derecho Civil de nuestra casa de estudios y posteriormente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.

Su nombre quedó ligado a la historia política chilena tras fundar Patria y Libertad, movimiento que inicialmente buscó impedir que parlamentarios de la Democracia Cristiana respaldaran la proclamación de Salvador Allende en 1970, luego de que este obtuviera la mayoría relativa en las elecciones presidenciales. Tras no lograr ese objetivo, el grupo se disolvió temporalmente y reapareció en 1971 bajo el nombre Frente Nacionalista Patria y Libertad.

En una entrevista citada por el mismo medio, Rodríguez definió al movimiento como “un grupo de valientes que dijeron no hay que entregarse”, frase que sintetiza la visión con que defendió hasta sus últimos años la existencia de la organización.

Rodríguez Grez también ejerció como abogado de la familia del dictador Augusto Pinochet, rol que amplificó su presencia pública durante las décadas posteriores al quiebre democrático de 1973.