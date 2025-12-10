Hija de María Corina Machado recibe Nobel de la Paz en una ceremonia marcada por las críticas al régimen venezolano

En el Ayuntamiento de Oslo, a las 13:00 hora de Noruega (9:00 hora de Chile), se llevó a cabo este miércoles la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien finalmente no pudo estar presente para recibir la distinción en persona.

Fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en nombre de la líder de Vente Venezuela. Según confirmaron tanto el Instituto Nobel como la propia Machado, la premiada viajará a la capital noruega, aunque no logró llegar a tiempo para el acto protocolario.

Durante su discurso, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dirigió un fuerte llamado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Frydnes lo instó a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una “democracia”, argumentando que esa es la “voluntad” del pueblo venezolano.

“María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, afirmó.

El máximo responsable del Comité acusó a Maduro de convertir Venezuela “en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica”, beneficiando a una “pequeña élite en la cúspide, protegida por el poder, las armas y la impunidad, que se enriquece”. Calificó la diáspora de más de 8 millones de venezolanos como “una de las mayores crisis de refugiados del mundo”, cifra que representa una cuarta parte de la población.

Frydnes denunció un régimen que “silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición”. En un momento emotivo, declaró: “Mientras estamos aquí sentados en el Ayuntamiento de Oslo hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela”. Además, se refirió al reciente fallecimiento bajo custodia del exgobernador Alfredo Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocido como El Helicoide, al que describió como “la mayor cámara de tortura de América Latina”.

El discurso, leído por Ana Corina Sosa Machado en ausencia de su madre, destacó la carrera política de la galardonada y señaló los comicios presidenciales de 2024 como un “factor decisivo” para la concesión del Nobel. Elogió la movilización opositora para resguardar las actas electorales como “una movilización de base sin precedentes en Venezuela y, probablemente, en el mundo entero”.

Frydnes defendió el carácter pacífico de la lucha de Machado, afirmando que “ha solicitado atención, apoyo y presión internacionales, no una invasión de Venezuela”. Situó la crisis venezolana en un contexto global de avance autoritario, señalando que “detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, que proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica”.

De acuerdo a EFE, mientras ocurría la ceremonia en Oslo, en Caracas el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizaba una marcha por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés. La concentración, convocada por el secretario general del partido, Diosdado Cabello, partió desde dos puntos al oeste de la capital hacia las cercanías del Palacio de Miraflores. Cabello había declarado previamente que el Premio Nobel de la Paz es “una subasta” que se otorga “al mejor postor”.

Concluyendo su intervención, Frydnes envió un mensaje a los venezolanos: “Que sepan que el mundo no les da la espalda. Que la libertad se acerca. Y que Venezuela volverá a ser un país pacífico y democrático”.